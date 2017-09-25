На участке, общей площадью 732 квадратных метра идут работы по вскрытию грунта.

В настоящее время обнаружены деревянные сооружения, которые могут относиться к самарской крепости начала 18 века. Датирующий материал представлен монетами, нагрудными крестами и керамикой. Также были обнаружены пушечные ядра и копье 18 века.

Для проведения более точного анализа обнаруженных деревянных сооружений будет проведено дальнейшее исследование и вскрытие грунта.

Хле́бная пло́щадь — старейшая площадь города Самары, находится в Самарском районе недалеко от стрелки рек Волги и Самары, между улицами Степана Разина и Крупской. От неё начинается улица Куйбышева.