26 января 2017 года в г. Отрадный глава муниципалитета А.В. Бугаков вручил ключи от новых квартир отрадненцам, проживавшим до этого дня в домах, признанных аварийными. От имени министерства строительства Самарской области новоселов поздравил руководитель управления ликвидации аварийного жилья и восстановления прав граждан Д.А. Шемуратов.

Два новых многоквартирных дома общей площадью 5 420,9 кв.м. были построены в Отрадном Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по поручению областного министерства строительства в рамках реализации программ «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда» и «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Новоселы после получения ключей отправились в свои новые квартиры. Долгожданные квадратные метры – это полностью готовое к проживанию жилье с чистовой отделкой: добротные входные и межкомнатные двери, на полу линолеум, на стенах наклеены обои, установлены необходимые сантехприборы и приборы учета воды, газа и электроэнергии. Просторные кухни оснащены газовыми колонками и плитами. Во всех квартирах – просторные лоджии.

По словам Д.А. Шемуратова, несмотря на то, что программа «Переселение из ветхого и аварийного жилищного фонда» фактически завершена, Губернатор Самарской области Н.И. Меркушкин вышел с предложением в государственную корпорацию Фонд содействия реформированию ЖКХ о продлении мероприятий по программе, либо о разработке новой программы. Кроме того, он отметил активную позицию городской администрации Отрадного и качество работы строителей СОФЖИ.

Исполнительный директор СОФЖИ Р.Ш. Мязитов считает, что механизм, в рамках которого муниципалитет получает новое жилье, заключая контракты с застройщиками, на сегодня является одним из наиболее эффективных. «Люди, долгое время жившие в неподобающих условиях, переезжают в современные, комфортные квартиры, а муниципалитет обновляет свой жилой фонд, – уточнил Р.Ш. Мязитов. – Фонд работает в рамках реализации социальных программ свыше трех лет. За это время мы передали различным муниципалитетам области 778 квартир общей площадью свыше 32, 5 тыс.кв.м. Уже в ближайшее время эти цифры увеличатся до 947 квартир и 41 тыс.кв.м , в том числе за счет 65 квартир в новостройке на ул.Блюхера областной столицы».