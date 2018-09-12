Сегодня в России уже в девятый раз отмечают День программиста. Это одна из самых стремительно развивающихся профессий последних лет. Накануне праздника аналитики HeadHunter подготовили обзор рынка труда в ИТ-отрасли: по нашим данным, доля вакансий в ИТ сегодня составляет 12,1% от общего рынка в России (это почти на 2% больше, чем год назад), а самая востребованная специализация – это именно программирование и разработка (38% вакансий).

Самарская область вошла в десятку лидеров среди регионов России по количеству вакансий для ИТ-специалистов – на наш регион в среднем приходится 2,5% таких предложений от работодателей. В первом полугодии (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года) количество вакансий в ИТ в Самарской области выросло в 1,5 раза, а число резюме – в 3 раза. Только 21% соискателей в этой сфере – женщины.

Средняя зарплата в России для ИТ-специалистов в этом году составила 62,8 тысячи рублей в месяц, в Самарской области – 51,5 тысячи рублей. При этом, доход существенно отличается в зависимости от специализации.

«Уровень оплаты труда и бонусы – один из ключевых критериев при выборе работодателя для ИТ-специалистов. Но решающими факторами часто становятся возможности для профессионального развития, удобство условий труда и привлекательность проектов», – рассказывает Альбина Султанова, директор Казанского филиала HeadHunter.

В тройку самых популярных языков программирования в России входят Javascript, PHP и C++ – именно они чаще всего указаны в резюме соискателей ИТ-отрасли. Любопытно, что основным каналом для получения информации участники опроса HeadHunter назвали статьи и блоги на профильных сайтах – habrahabr.ru, habr.com, geektimes.ru.

«В последние годы сфера информационных технологий стала самой привлекательной для трудоустройства: в ИТ хотел бы работать каждый пятый российский соискатель. Это больше, чем в добывающем или нефтегазовом секторах, которые традиционно очень популярны в нашей стране. Многих привлекают не только высокие зарплаты, но и доступность обучения – чтобы начать карьеру программиста, вовсе не обязательно оканчивать вуз, можно пройти онлайн-курсы или, например, поступить в Школу программирования HeadHunter», – добавляет Альбина Султанова.

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