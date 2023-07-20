В Самаре на Мастрюковской поляне 21 июля 2023 года состоялось открытие молодёжного образовательного форума «iВолга», входящего в линейку платформы «Росмолодёжь.События». Его участниками стали две тысячи специалистов в сфере организации мероприятий со смыслом, тогда как общее количество заявок превысило 32 тысячи.

Организаторы форума – полпред президента РФ в Приволжском ФО Игорь Комаров, правительство Самарской области и Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь). В этом году темой мероприятия стала «Организация событий». Свои проекты участники смогут представить на грантовом конкурсе Росмолодёжи.

Глава Самарской области Дмитрий Азаров отметил, что многие участники прошлых форумов сегодня принимают участие в СВО, и поблагодарил их за возможность собраться под мирным небом и обсуждать текущие планы и задачи. Он выразил надежду на то, что, помимо прочего, на форуме получится создать проекты по поддержке бойцов и их близких родственников, а также вооруженных сил в целом. Кроме того, специально для военных, принимающих участие в СВО, будет снят фильм-концерт, содержащий обращения форумчан к бойцам.

Представитель полпреда Игоря Комарова выступил на открытии форума и сказал о гордости за то, что «iВолга» – это самый большой и многогранный из всех окружных молодёжных форумов.

По видеоконференцсвязи к участникам форума с приветственной речью обратилась детский омбудсмен Мария Львова-Белова. Свое пожелание взять от форума максимум выразил замглавы АНО «Россия – страна возможностей», ректор мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Как отметила директор форума «iВолга» Кристина Гнатюк, за все время работы мероприятия сформировалось целое сообщество – сообщество людей, кто идентифицирует себя с «iВолгой».

«К нам присоединились ребята со всех регионов Приволжского федерального округа, которые подготовили для участников образовательную программу, культурно-досуговые активности и ряд функциональных направлений», – рассказала Кристина Гнатюк.

Отмечается, что на самой массовой смене форума «Флагманы молодёжи» в Татарстане обсудят современные вызовы и новые подходы к организации молодёжных событий, патриотическое воспитание молодых людей, меры безопасности массовых мероприятий. Конечный продукт смены – это дорожная карта организации профильного события: студенческого, молодёжного, детского. В дальнейшем она поможет в организации и проведении мероприятий в регионах.

Также в рамках форума пройдут смены, посвященные задачам популяризации науки и технологий, добровольческой инициативы в реализации социально важных проектов. Отмечается, что у Самарской области большой опыт в сфере развития добровольчества. На форуме будут присутствовать педагоги. Они смогут пополнить свои знания о создании интерактивных событий и образовательных мероприятий для учеников. Еще одно направление будет посвящено развитию студенческих спортивных клубов, обучению специалистов по работе с молодёжью в области спорта. По итогам смены участники создадут чек-лист успешного спортивного события.

Творческие люди соберутся на смене «Креативная мастерская» в Саратовской области, где они должны будут создать новое творческое пространство ПФО и обсудить перспективы развития и продвижения молодёжных арт-событий.

На территории Пермского края пройдет смена, посвященная организации незабываемых путешествий. Ее участники узнают о профессии режиссёра путешествий и смогут создать межрегиональный маршрут и единый туристический бренд регионов округа.

На смене «Голос молодых» соберутся молодые люди, которые смогут попробовать себя в законотворческой деятельности. А трек «Медиалаборатория» объединит теорию и практику развития медийного потенциала ПФО. Участники смены создадут единые рекомендации по популяризации молодёжной политики в округе.