Сегодня много сделок совершается в сфере недвижимости. Покупаются и продаются дома и земли. Это вид инвестиций, которые всегда будут актуальны и выгоды, потому что объекты недвижимости постоянно только растут в цене. Многие делают на этом бизнес, покупая и продавая квартиры, дома, земли.

Но, как и в любом вопросе, когда дело касается двух людей, один из них может оказаться мошенником. Поэтому вся документация должна быть тщательно перепроверена, вся информацию должна быть уточнена, а еще лучше обратиться к специалисту, от которого не скроются никакие детали и который сможет учесть абсолютно все и провести сделку для вас максимально выгодно и юридически грамотно. Вы никогда не прогадаете и не окажетесь в дураках.

Где можно подробнее узнать об объекте недвижимости

В помощь людям был создан сайт egrp365.ru , где в онлайн-режиме находится кадастровая карта. На ней можно найти любой участок и посмотреть информацию по нему. Однако не стоит на 100 процентов доверять этим данным, не потому, что они неверны, они очень достоверны, потому что строго проверяются специальными службами. А потому, что при внесении изменений, те могут отобразиться с опозданием, и получится, что информация неактуальна.

Вы можете получить информацию касательно расположения, формы, границ земельного участка, его расстояния от соседских. В этом случае можно использовать специальную виртуальную линейку. Также стоит запросить выписку о правах на недвижимое имущество, чтобы узнать, при каких обстоятельствах происходила смена владельца, какие документы были задействованы в процессе, нужно также убедиться, что вы покупаете недвижимость у настоящего владельца.

Сам земельный участок может находиться под ограничениями, например, под арестом, в залоге, на него могли заявить судебные требования, мог смениться владелец. Все эти детали обязательно нужно уточнить соответствующей документацией.

Как правильно пользоваться картой

Чтобы воспользоваться картой, нужно войти на страницу egrp365.ru/map и ввести название города в строку. Далее уже искать в данной местности. Например, Самара находится по адресу https://egrp365.ru/map/?id=g40QMi

Этот сайт – самый востребованный и практичный ресурс Росреестра. Он помогает при сделках, но полностью получить информацию лучше у специалиста. Ваши сделки будут юридически грамотно оформлены, и вы сможете получить 100%-е права на приобретаемый объект.