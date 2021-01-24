В Самарской области пройдет акция «Зачётный каток»2021-01-22 19:36
25 января 2021 года все студенты Самарской области могут принять участие в акции «Зачётный каток». Она пройдет на самых красивых и популярных ледовых площадках Самары, Тольятти и Новокуйбышевска.
Суть акции заключается в том, что при предъявлении студенческого билета студенты региона смогут взять на прокат коньки бесплатно или со значительной скидкой, а также получить скидку в точках питания, расположенных на катках или рядом с ними.
В Тольятти и Новокуйбышевске «по студенческому» помимо бесплатного инвентаря будет организован бесплатный вход на платные крытые катки.
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