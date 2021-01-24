Сегодня, 5 февраля 2021 года, в Самарском государственном аграрном университете открылась ветеринарная клиника, оснащенная по последнему слову техники. Это – одна из первых ветеринарных клиник в России, полностью соответствующая новым образовательным стандартам подготовки ветеринаров, вступивших в силу с 1 января 2021 года. Событие приурочено к открытию Года науки и технологий в России и празднованию Дня науки.

Стратегия лидерства региона в создании условий для новых прорывных разработок. Открытая клиника станет самой современной площадкой подготовки и практики ветеринарных врачей, образовательных и научных разработок в рамках национального проекта «Наука».

«Ветеринарная клиника университета – большой вклад в развитие аграрной отрасли нашего региона. Она станет центром оказания медицинской помощи самого широкого спектра, объединит усилия науки и практики на одной площадке», – считает руководитель департамента ветеринарии Самарской области – главный государственный ветеринарный инспектор Самарской области Вячеслав Ильичев.

По словам ректора Самарского ГАУ Сергея Машкова, аграрный университет постоянно развивает стратегию интенсивной практической подготовки студентов. Клиника станет территорией постоянного обмена опытом между лучшими ветеринарами, чьи разработки имеют мировую известность, и нынешними студентами.

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