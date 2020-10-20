На базе Самарской городской клинической поликлиники № 15 продолжает функционировать региональный координационный центр амбулаторной медицинской помощи больным пневмонией, ОРВИ, новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Напомним, центр был создан министерством здравоохранения по поручению Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова с целью повышения доступности медицинской помощи жителям региона. В его составе ежедневно работают 20 специалистов: операторы, врачи, психологи.

«За неделю работы специалисты центра приняли более 10 тысяч звонков от пациентов с вопросами, жалобами, просьбами о помощи, – рассказал главный врач Волжской ЦРБ, координатор проекта по созданию регионального центра Дмитрий Лисица. – К более 5 тысячам пациентов были направлены мобильные бригады или служба скорой помощи. Кто-то получил ответы на свои вопросы, к кому-то мы вызвали участковую службу из поликлиники, а кого-то поддержали, оказали психологическую помощь».

Среди операторов корцентра – сотрудники поликлиник города, студенты, учащиеся медицинского колледжа имени Ляпиной.

«Моя задача – принять вызов от пациента, определить, куда его направить, – рассказала оператор Гульшат Подгорнова. – Если пациент с симптомами заболевания – температура, слабость – передаем вызов врачу».

Врач Виктор Чурсин знакомится с состоянием пациента, смотрит симптоматику и определяет, какую помощь оказать пациенту. «Разработаны критерии по симптомам, жалобам пациента, – поясняет он. – В зависимости от этого мы решаем, как действовать, кого направить к пациенту – скорую, мобильную бригаду или врача из поликлиники по месту жительства. Если налицо признаки ОРВИ, направляем к пациенту участкового терапевта».

Психолог Елена Долгова отвечает людям, которые находятся в стрессовом состоянии: «Мы помогаем им успокоиться и понять, как действовать. Когда человек не знает, что делать и что его ждет в будущем, он нервничает. Это естественно. Даем советы чаще пожилым людям, но звонит и молодежь, многих нужно успокоить, объяснить, как соблюдать меры гигиены. Кому-то нужны дыхательные техники, если человек эмоционально нестабилен».

«Центр предназначен для того, чтобы оперативно отреагировать на вызов пациентов, нуждающихся в помощи, – подчеркнул главный врач Волжской ЦРБ, координатор проекта по созданию регионального центра Дмитрий Лисица. – Поэтому у нас отработана обратная связь, ежедневно часть операторов обзванивает пациентов, которые обращались к нам накануне, чтобы проверить исполнение вызова и состояние пациента. Если вызовы не обслужены, сообщаем руководству учреждения, куда был направлен вызов. Надеюсь, наш центр поможет жителям получить ответы на вопросы и понять, что есть структура, где им обязательно помогут».

Напоминаем телефоны горячей линии:

8-800-30-22-163, 8 (846) 307-77-78.