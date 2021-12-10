Сортировка отходов становится обязательной частью жизни современного человека, который заботится о состоянии окружающей среды. Раздельный сбор отходов помогает выделить перерабатываемый и пищевой мусор, тем самым облегчая работу предприятий. Речь идет о двухконтейнерной системе, когда в один контейнер потребители распределяют сухой мусор, пригодный для дальнейшей переработки, а во второй идут прочие отходы для вывоза и захоронения их на полигоне. Такую инициативу поддерживает и Самара, в этом году для города было закуплено 1203 металлических сетчатых контейнера для раздельного накопления твердых коммунальных отходов. Это стало возможно благодаря государственной поддержке в рамках национального проекта «Экология».

«С 2019 года ведется планомерная подготовка к внедрению практики по раздельному сбору мусора. Ранее была отремонтирована 491 муниципальная контейнерная площадка, и для их оснащения приобрели 2062 евроконтейнера для общего сбора. В следующем году будут размещены и новые – в них можно хранить так называемый сухой мусор, например, пластик, стекло и бумагу», – рассказала заместитель руководителя Управления охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Евгения Рябова.

Раздельный сбор позволит не допускать разрастания полигонов для складирования отходов, что благоприятно скажется на состоянии окружающей среды – почвы, воздуха и воды.

«Большую часть отходов нужно перерабатывать, а не захоранивать. Для этого и нужен раздельный сбор. Новые контейнеры будут постепенно установлены на отремонтированных контейнерных площадках домов, в дополнение по схеме один к двум. То есть на каждые два контейнера общего сбора мусора придется один дополнительный – для раздельного», – дополнила Евгения Рябова.

Отметим также, что к сортировке пригодны не только пластик, картон, бумага и стекло, но и уже отслужившая бытовая техника. В настоящее время контейнеры хранятся на базе МП г.о. Самара «Жиллидер», впоследствии они будут собраны и размещены на муниципальных контейнерных площадках на территории г.о. Самара.