С 10 по 22 января 2017 года в городе Сочи проходил XXVIII Международный фестиваль команд КВН «КиВиН 2017». Самарская область была представлена на фестивале 11 командами. Три из них – победители Межрегиональной лиги КВН «Самара» попали в телевизионные лиги Международного союза КВН:

команда КВН «Сборная СГСХА» (г. Кинель) – в Первую телевизионную лигу в г. Казани;

команда КВН «Новая сборная» Самарского университета – в Международную телевизионную лигу КВН в г. Минске (Республика Беларусь);

команда КВН «Волжане-СамГТУ» – в Премьер-лигу, съемки которой проходят в г. Москве на Первом канале.

Дополнительно сообщаем, что открытие сезона межрегиональной лиги КВН «Самара» состоится 22 февраля 2017 года в 19.00 в КРЦ «ЗВЕЗДА».

Кроме того, в планах на этот год также проведение четвёртого Кубка КВН Губернатора Самарской области, в котором традиционно принимают участие команды телевизионных лиг Международного союза КВН.