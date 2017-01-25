Самарские команды КВН вошли в состав телевизионных лиг2017-01-26 14:52
С 10 по 22 января 2017 года в городе Сочи проходил XXVIII Международный фестиваль команд КВН «КиВиН 2017». Самарская область была представлена на фестивале 11 командами. Три из них – победители Межрегиональной лиги КВН «Самара» попали в телевизионные лиги Международного союза КВН:
команда КВН «Сборная СГСХА» (г. Кинель) – в Первую телевизионную лигу в г. Казани;
команда КВН «Новая сборная» Самарского университета – в Международную телевизионную лигу КВН в г. Минске (Республика Беларусь);
команда КВН «Волжане-СамГТУ» – в Премьер-лигу, съемки которой проходят в г. Москве на Первом канале.
Дополнительно сообщаем, что открытие сезона межрегиональной лиги КВН «Самара» состоится 22 февраля 2017 года в 19.00 в КРЦ «ЗВЕЗДА».
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