Минздрав РФ разослал в регионы списки детей, для которых закуплена первая партия не зарегистрированных в стране сильнодействующих лекарств, а также направил разработанные для родителей памятки и рекомендательные письма для местных органов управления здравоохранением. Об этом сообщила глава министерства Вероника Скворцова порталу “Будущее России. Национальные проекты”.

“Так как схема выдачи лекарств отработана не во всех регионах, Минздрав России разослал в субъекты рекомендательные письма и памятки для родителей, а также каждому субъекту напомнил о том, кто именно из детей у них в списках, чтобы региональные власти своевременно уведомили родителей, куда и во сколько нужно прийти за лекарственным препаратом”, – сказала Скворцова.

Министр отметила, что список детей, для которых уже производится закупка и доставка незарегистрированных лекарств за счет дополнительных средств из резервного фонда, был увеличен до 540 человек.

Скворцова также уточнила, что 30 сентября французская компания Sanofi подала документы на регистрацию сильнодействующего лекарственного препарата “Фризиум” (действующее вещество клобазам) в России. Так как этот препарат ранее проходил клинические испытания в РФ, процедура его регистрации будет ускоренной и должна занять не более 160 дней.

Этот противосудорожный препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен.

Как уточняет ТАСС , до сих пор основные полномочия по лекарственному обеспечению находились у субъектов, а централизованный сбор потребности в лекарствах отсутствовал. В пресс-службе Минздрав России ранее сообщали, что министерство провело несколько селекторных совещаний с регионами, где представителям местных органов управления здравоохранением были даны разъяснения о порядке сбора информации о потребностях в тех или иных препаратах.

Минздрав России также подготовил и разослал в регионы памятки для родителей, чьи дети нуждаются в не зарегистрированных в России сильнодействующих лекарственных препаратах. Эти памятки состоят из двух частей: для тех родителей, чьи дети уже получили заключение врачебной комиссии и решение консилиума врачей о необходимости не зарегистрированного в стране лекарства, а вторая часть адресована родителям тех детей, кому еще предстоит получить все необходимые документы.