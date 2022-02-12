С 1 февраля по 1 марта 2022 года – уже третий год подряд – проходит конкурс «Самарская Маслена». Все желающие, как творческие коллективы, так и индивидуальные авторы, могут принять в нем участие, смастерив ростовую куклу – главный символ Широкой Масленицы.

Маслена может быть выполнена в разных техниках и из любых материалов, но должна соответствовать одной из трех номинаций конкурса: «Оригинальное и современное авторское решение», «Соблюдение народных традиций обрядовой куклы», «Эко-кукла из экологичных и природных материалов». Также важно, чтобы конструкции была высотой не менее 1,5 метра и имела устойчивую подставку.

Детский сад №407 не в первый раз участвует в конкурсе. Маслена, которую изготовили воспитанники и сотрудники дошкольного учреждения, в прошлом году заняла первое место в номинации «Эко-кукла из экологичных и природных материалов».

«В этом году мы также участвуем в номинации «Эко кукла». Наша Маслена состоит из дерева и натуральных тканей: льна, хлопка, шерсти и других материалов, – рассказала старший воспитатель МБДОУ Детский сад №407 «Семицветик» Татьяна Кузьмина. – Конкурс очень важен. Он способствует знакомству детей с традициями и формированию интереса к народному творчеству. Воспитанникам интересно участвовать в создании Маслены. Все получают только позитивные эмоции».

Заявки с заполненной анкетой и фотографиями работ принимаются на электронный адрес: samara.maslena@gmail.com.

По итогам конкурса-выставки жюри из числа профессиональных художников, ведущих специалистов в сфере прикладного творчества, декорирования, педагогов дополнительного образования, представителей Администрации городского округа Самара определит победителей и призеров в каждой номинации. Все участники конкурса награждаются памятными дипломами.

Лучшие арт-объекты планируется разместить на итоговой выставке 5 и 6 марта на площади Куйбышева. Также лучшие работы будут выставлены в альбоме «Самарская Маслёна – 2022» в официальной группе Администрации Самары в социальной сети ВКонтакте – https://vk.com/samaraadm.

Ознакомиться с положением о конкурсе и формой заявки можно в приложении.