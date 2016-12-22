С целью повышения доступности и улучшения качества первичной медико-санитарной помощи населению во всех поликлиниках Самарской области работает служба неотложной медицинской помощи. Врачи «неотложки» выезжают к пациентам при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи.

«Скорая» выезжает преимущественно тогда, когда жизни человека угрожает опасность и требуется экстренная медицинская помощь. Это помощь при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, различных острых состояниях, например, при переломах, ранениях, сердечных приступах, внезапных заболеваниях, сопровождающихся потерей сознания, кровотечениями и так далее.

К примеру, в отделении неотложной медицинской помощи поликлиники № 14 работают три бригады неотложной медицинской помощи. Детская и взрослая, которые обслуживают население Промышленного и Октябрьского районов, и смешанная бригада для жителей района Крутые ключи. В общей сложности отделение неотложной помощи обслуживает более 80 тысяч человек.

Бригады работают ежедневно с 8.00 до 20.00, совершая в день примерно около 70 выездов.

Как отметил заместитель главного врача Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Владимир Владимирович Торшин, отделение неотложной медицинской помощи открыли для того, чтобы облегчить работу, как скорой помощи, так и врачей поликлиники.

При обострении хронических заболеваний, а также состояниях, не угрожающих жизни, жители губернии могут обратиться в отделения неотложной медицинской помощи, позвонив по специально выделенному номеру телефона в свою поликлинику. Вызовы в «неотложку» могут поступать от населения, прикрепленного к поликлинике или от участкового терапевта. Кроме того, часть вызовов поступает из «скорой». Бригада выезжает к пациенту и при необходимости на санитарном транспорте доставляет человека в стационар.

На 01.11.2016 года специалисты службы неотложной медицинской помощи Самарской области выехали на вызовы почти 430 тысяч раз. 67 тысяч вызовов было получено от Самарской городской станции скорой медицинской помощи, госпитализировано 18 тысяч пациентов.