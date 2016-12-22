За 10 месяцев этого года специалисты службы неотложной медицинской помощи Самарской области выехали на вызовы почти 430 тысяч раз2016-12-08 21:30
С целью повышения доступности и улучшения качества первичной медико-санитарной помощи населению во всех поликлиниках Самарской области работает служба неотложной медицинской помощи. Врачи «неотложки» выезжают к пациентам при внезапных острых заболеваниях, обострении хронических заболеваний, не опасных для жизни и не требующих экстренной медицинской помощи.
«Скорая» выезжает преимущественно тогда, когда жизни человека угрожает опасность и требуется экстренная медицинская помощь. Это помощь при несчастных случаях, чрезвычайных ситуациях, различных острых состояниях, например, при переломах, ранениях, сердечных приступах, внезапных заболеваниях, сопровождающихся потерей сознания, кровотечениями и так далее.
К примеру, в отделении неотложной медицинской помощи поликлиники № 14 работают три бригады неотложной медицинской помощи. Детская и взрослая, которые обслуживают население Промышленного и Октябрьского районов, и смешанная бригада для жителей района Крутые ключи. В общей сложности отделение неотложной помощи обслуживает более 80 тысяч человек.
Как отметил заместитель главного врача Самарской городской консультативно-диагностической поликлиники № 14 Владимир Владимирович Торшин, отделение неотложной медицинской помощи открыли для того, чтобы облегчить работу, как скорой помощи, так и врачей поликлиники.«В нашем отделении работает один врач и 7 фельдшеров. Медработники оказывают неотложную медицинскую помощь в амбулаторных условиях, в том числе на дому. Выезжая к пациентам, каждый специалист имеет при себе укладку с медикаментами для оказания неотложной медицинской помощи, электрокардиограф, а также современный дефибриллятор», – рассказал главврач.
При обострении хронических заболеваний, а также состояниях, не угрожающих жизни, жители губернии могут обратиться в отделения неотложной медицинской помощи, позвонив по специально выделенному номеру телефона в свою поликлинику. Вызовы в «неотложку» могут поступать от населения, прикрепленного к поликлинике или от участкового терапевта. Кроме того, часть вызовов поступает из «скорой». Бригада выезжает к пациенту и при необходимости на санитарном транспорте доставляет человека в стационар.
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