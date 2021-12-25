Праздничное настроение для пассажиров и персонала: в преддверии Нового года тематическое декорирование самарской «подземки» стало доброй традицией. Ведомственный конкурс художественного оформления станций в муниципальном предприятии «Самарский метрополитен» проводится уже в седьмой раз. Его инициаторами были сотрудники службы движения.

«По всему городу ведутся работы, чтобы создать жителям новогоднее настроение. Предприятия общественного транспорта не остаются в стороне. В метрополитене каждая станция уже с иллюминацией. Пространства заполнены гирляндами, снежинками, установлены елки, и, конечно же, пассажиров встречает тигр – символ наступающего года, – отметил заместитель руководителя Департамента транспорта Администрации г. о. Самара Юрий Тапилин. – Мы хотим, чтобы горожане, отправляясь на работу, по своим делам, проникались праздничной атмосферой».

Главное при оценивании конкурсных работ – креатив в реализации идей, создание элементов декора своими руками. В дирекции предприятия считают, что собственноручно изготовленные плакаты, игрушки, картины и целые инсталляции добавляют площадкам уюта.

«Новый год – самый желанный праздник для большинства людей. И когда вкладывается частичка души в изготовление новогодней атрибутики, это придает еще больше человечности и радости. К тому же творческий процесс способствует сплочению коллективов, которые, в свою очередь, относятся к конкурсу с большим дружеским вниманием и участием», – подчеркнул заместитель директора МП «Самарский метрополитен» Олег Яхин.

Простора для фантазии достаточно, и продемонстрировать можно как коллективное творчество, так и индивидуальные авторские концепции.

Творческий процесс, как правило, курируют дежурные по станциям. Рассказывают, что некоторые сотрудники очень увлеченно подходят к предновогодним хлопотам и о заготовках заботятся заранее: одни мастерят снеговиков, набивные фигурки, другие делают снежинки классических и самых причудливых форм. Потом все это перемещают из домашних «мастерских» на станции.

«Для станции «Безымянка» потребуется много украшений, потому что у нас большая территория – два вестибюля, – рассказала контролер Наталья Преснякова. – Я начала вырезать снежинки за месяц до Нового года. Около ста штук уже готово. Все это приятно видеть и пассажирам, и нам самим, когда приходим на работу».

В прошлом году коллектив станции «Безымянка» занял II место в ведомственном конкурсе оформления. А самой нарядной была признана станция «Кировская», сотрудники которой неоднократно становились лидерами конкурса.

В этом году специальная комиссия также объедет все станции, посетит электродепо и Управление метрополитена, после чего с учетом разработанного Положения о конкурсе даст оценку по десятибалльной шкале и подведет итоги. В конце декабря на оперативном совещании вручат Грамоты и практичные призы за самые эффектные воплощения идей.

«Чаще всего дарим кондитерские изделия и бытовую технику. Постараемся поощрить каждого, кто внес свою лепту в новогоднее декорирование. Участие в конкурсе принимают все коллективы, – пояснил председатель профсоюзной организации самарского метрополитена Игорь Сидякин. – Из года в год коллекция новогодних украшений и идей пополняется. Сотрудники, демонстрируя свое творчество, всегда стараются внести какую-либо «изюминку», чем-то удивить. Например, в год петуха на одной из станций временно поселился живой петух».

В настоящее время воплощение замыслов – на заключительном этапе. В основном наряжают кассовые залы, вестибюли, лестничные пролеты. Но размещать праздничные элементы стараются так, чтобы они не мешали бригадам по санитарному обслуживанию проводить дезинфекцию, а она осуществляется каждые 2 часа для минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции.

Отметим, что если в прошлом году антиковидная тематика отражалась и в разных интерпретациях оформления (так, на «Кировской» символ 2021 года – бык изображался «прогоняющим» COVID-19), то в этом году сотрудники специально ушли от этой темы. Она не прослеживается ни на плакатах, ни в росписи окон входных групп. Понимая, что люди устали от такого «фона», метрополитеновцы решили задать максимально праздничный настрой.

«Я всегда пользуюсь метро, чтобы из Юнгородка добраться поближе к центру города, где часто гуляю по набережной, скверам. Весь город украшают, и это, конечно, поднимает настроение, – уверен житель Самары Шаукат Каняев. – В преддверии Нового года спешу пожелать всем удачи и счастливых поездок».

Подчеркнем, что самым главным предновогодним подарком для пассажиров стало обновление вагонов метрополитена. 4 капитально отремонтированных и модернизированных поезда уже курсируют по «ветке» вместе с абсолютно новым составом, запущенным на линию в прошлом году. Оставшийся парк также приведут в порядок благодаря продолжению реализации госпрограммы «Развитие транспортной системы Самарской области» на 2014-2025 годы, а именно ее подпрограммы «Развитие пассажирского транспорта в Самарской области». В 2022 году запланировали капремонт 7 вагонов, в 2023 году – 10 вагонов, а остальные поменяют внешний облик и «начинку» в 2024 году. Всего же МП «Самарский метрополитен» располагает полусотней вагонов. Дальнейшее развитие отрасли связано со строительством новой станции «Театральная», которое начнется в 2022 году. Она улучшит организацию транспортного сообщения, связав отдаленные районы Самары с историческим центром.