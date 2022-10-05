Минстрой России подготовил законопроект, который предусматривает запрет на установку в квартирах индивидуального отопления, работающего на газе. Предлагаемые изменения должны сократить количество несчастных случаев, говорится в пояснительной записке.

Так, в 2016 году именно по этой причине в многоквартирном доме в Рязани из-за взрыва бытового газа погибли семь человек, пострадали 13. В 2019 году в городе Шахты Ростовской области трагедия унесла жизни пяти человек, 93 человека получили вред здоровью. В 2020 году при проверке газового котла в новостройке Волгограда произошел взрыв, в результате которого серьезные ожоги получили два человека, один человек скончался. В том же году из-за взрыва газового котла ‎в многоквартирном доме в Самаре обрушилась несущая стена: пострадали ‎семь человек.

«Таким образом, использование газа в быту, в особенности переход хотя бы одного помещения в многоквартирном доме на индивидуальные источники тепловой энергии, работающих на природном газе, остается опасным и требует ужесточения норм законодательства Российской Федерации», — подчеркивается в пояснительной записке.