В январе 2023 года самарских родителей взволновали разговоры о скором закрытии молочной кухни на улице Республиканской. Местные жители заметили, что подобные замыслы имелись у руководства МСЧ № 5, на чьей территории находится здание «молочки».

Обеспокоенные горожане передали на встрече информацию депутату Госдумы Александру Хинштейну. Ситуацию прокомментировал первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко.

- У нас нет подтверждения слухам о конфликте между МСЧ № 5 и руководством молочной кухни. В любом случае руководители медсанчасти находятся в прямом подчинении минздрава, а со стороны министерства нет никаких намерений закрывать молочную кухню, – заявил чиновник.

Сейчас имеются проблемы с доставкой продукции молочной кухни в различные районы города, так как ряд поставщиков прекратил эту деятельность. Но этот вопрос находится в стадии проработки, варианты решений уже предложены и в скором времени будут реализованы. – пояснил первый заместитель министра здравоохранения Самарской области.

Тем временем в Администрации Самары сообщили, что один из земельных участков, площадью 2497 квадратных метров, расположенный в поселке Управленческий Красноглинского района Самары, предполагается использовать под туристическое обслуживание.

В социальных сетях Самары появились кадры старта работ по демонтажу новогодних композиций на площади Куйбышева. Рабочие разбирают арт-объекты, елочный комплекс и световые конструкции самарцы смогут увидеть только в следующем году.

В Самарской области в среду 1 февраля перекроют участок трассы М-5 «Урал». Об этом сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Речь идет об участке федеральной дороги в Комсомольском районе Тольятти.