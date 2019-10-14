В ближайшее время региональные власти должны проанализировать действующий кадровый состав во всех медицинских организациях и предложить план борьбы с кадровым дефицитом. Такое поручение дала министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на всероссийском совещании о принципах модернизации первичного звена здравоохранения, участие в котором приняли представители всех регионов страны, сообщает ТАСС .

“Когда мы говорим о доступности первичной медицинской помощи, мы подразумеваем, с одной стороны, наличие правильной и правильно расположенной инфраструктуры, основных фондов и медицинского оборудования, а с другой стороны – наличие необходимых кадров”, – сказала Скворцова.

Регионы должны определить перечень медицинских организаций, требующих капитального ремонта, реконструкции, и отдельно те здания, которые необходимо снести, а на их месте построить новые. “Эти перечни и лягут в основу уже при формировании дорожных карт региональных программ модернизации инфраструктуры первичного звена здравоохранения”, – пояснила министр.

По словам заместитель министра здравоохранения РФ Татьяны Семеновой, мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения не будут иметь ожидаемого эффекта, если некому будет работать.

“Ни модернизация, ни оснащение оборудованием не будет производиться, если нет медицинского работника, который будет на этом оборудовании работать или будет принимать население в этих модернизированных, отремонтированных, реконструированных кабинетах, структурных подразделениях и поликлиниках. Таким образом, до окончания модернизации, если медицинская организация включается в модернизацию, кадровая проблема должна быть решена”, – сказала Семенова.

Замминистра призвала региональные власти активизировать работу по анализу кадрового состава медиков и планировать ликвидацию кадрового дефицита.

В настоящий момент, в Минздраве России создана межведомственная рабочая группа, которая обеспечит субъекты всеми необходимыми методическими рекомендациями, уже до 15 ноября регионы должны провести анализ инфраструктуры систем оказания первичной медико-санитарной помощи. В первую очередь речь идет о транспортной доступности, анализе кадрового потенциала и дефицита, а также о самой инфраструктуре первичного звена здравоохранения в субъектах. Скворцова отметила, что многие регионы следят за инфраструктурой медучреждений, поэтому в целом износ сократился, но встречаются и такие здания, которые были построены более ста лет назад, что не позволяет внедрять там новые технологические решения.