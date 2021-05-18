В городах Самарской области: Сызрань, Похвистнево, Чапаевск, Нефтегорск, Новокуйбышевск, Отрадный и Жигулевск продолжается общественное обсуждение проектов для участия во Всероссийского конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. До подачи заявки остается две недели.

Преображению общественных пространств помогает национальный проект «Жилье и городская среда», инициированный Президентом РФ Владимиром Путиным. Именно в его рамках вот уже третий год проводится конкурс лучших проектов. За это время 8 проектов, представленных Самарской областью, стали победителями и 5 из них уже воплощены в жизнь.

Для участия в предстоящем конкурсе жители Жигулевска большинством голосов выбрали для благоустройства территорию в микрорайоне Моркваши между школой-интернатом №2 и детским садом «Аленушка». Места хватит для того, чтобы создать красивый и функциональный сад-парк. Предусмотрено и благоустройство прилегающих к саду дорог и троп, организация комфортного и безопасного передвижения по всей территории.

Предварительные проектные решения вынесены на обсуждение горожан в социальных сетях. «Администрации городского округа и архитекторам крайне важно знать мнение жителей для детальной проработки проекта. Достаточно ли детского и игрового оборудования на предлагаемых эскизах соответствующих площадок, нужно ли больше зон отдыха или у жителей есть иные предложения – все эти вопросы обозначены в опросе», – разъясняет заместитель главы городского округа Жигулевск по капитальному строительству Алексей Живодеров.

Горожане активно участвуют в обсуждении проектов. Среди полученных предложений – организация площадки для выгула домашних животных, устройство велодорожки по всему периметру парка, обустройство скейт-площадки для любителей экстремальных видов спорта.

По информации, полученной от проектной организации, из-за рельефа местности – большого перепада высот по всему участку – велосипедную дорожку организовать нельзя. А вот зону для катания на скейтбордах, самокатах и велосипедах, с наливным покрытием, сделать вполне возможно.

Проектировщиками уже предусмотрены 2 большие детские площадки и одна для занятий спортом (с турниками и зоной для воркаута).

Итоговый вариант дизайн-проекта будет продемонстрирован на очной встрече жителей города с разработчиками. Только после этого он будет представлен на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды.

Напомним, что сейчас в Самарской области идет масштабное онлайн голосование на единой платформе 63.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены по НП «Жилье и городская среда» в следующем году. До 30 мая каждый житель региона может внести свою лепту и выбрать ту территорию, которая нуждается в преображении. Всего в голосовании представлено 100 локаций.

Стратегия лидерства Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в обустройстве придомовых территорий, парков, общественных пространств с обязательным участием жителей, учитывая их советы и пожелания. Только при активном участии жителей можно сделать городскую среду действительно комфортной, безопасной, отвечающей самым современным требованиям, и максимально эффективно использовать выделяемые на эти цели государственные средства.