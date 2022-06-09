Величина федерального МРОТ в 2022 году составляет 13890 рублей. Однако жители мегаполисов считают, что МРОТ должен быть больше фактического в 2—3 раза. Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob выяснил у жителей городов с населением от 500 тысяч человек их запросы к уровню МРОТ. Мы предложили респондентам выбрать желаемую величину минимального размера оплаты труда в границах от федерального размера МРОТ (13890 руб.) до значения среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в РФ в январе 2022 года (55715 руб.) и вычислили среднее значение. В опросах приняли участие представители экономически активного населения: по 1500 респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 1000 респондентов из городов-миллионников, по 700 респондентов из городов-полумиллионников.

В Тольятти желаемый уровень МРОТ, по мнению жителей, должен составлять 33600 руб., в январе этого года эта сумма была равна 32800 руб., а в ноябре 2020 года – 28700.

Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: по мнению среднестатистического жителя столицы, он должен составлять 43200 руб., всего 3 месяца назад желаемый размер МРОТ составлял 42100 руб., а в ноябре 2020 года — 40100 руб. На втором месте — Владивосток (40700 руб.), на третьем — Санкт-Петербург (39400 руб.).

В пятерку мегаполисов с наиболее высокими ожиданиями к МРОТ входят также Хабаровск и Красноярск: с точки зрения местных жителей, здесь он должен составлять в среднем 39200 и 39100 руб. соответственно.

Самый скромный уровень среднего желаемого МРОТ — в Пензе (32900 руб.), Нижнем Новгороде (33200 руб.) и Волгограде (33400 руб.). Относительно невысоки ожидания жителей Казани (33500 руб.) и Тольятти (33600 руб.).

По сравнению с январем текущего года, когда SuperJob проводил аналогичное исследование, запросы жителей российских мегаполисов возросли: сказывается экономическая неопределенность и инфляция. Наибольший прирост желаемого уровня МРОТ SuperJob отмечает в Барнауле (+13%, 36300 руб.), Перми (+12%, также 36300 руб.), Липецке и Кирове (по 11%, 36500 и 35600 руб. соответственно), а также в Ярославле и Челябинске (по 10%, 37300 и 36300 руб.).