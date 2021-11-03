В среду, 3 ноября, в Самарской области работают специалисты Министерства здравоохранения России. Они оценивают, как в регионе организована борьба с пандемией, общаются с медработниками и оказывают методическую помощь. В составе делегации – академик, научный руководитель Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения федерального ведомства Владимир Стародубов. Он прибыл в Тольятти, где побывал в городской больнице № 5 и осмотрел организацию помощи пациентам с коронавирусом.

Главная цель визита комиссии Минздрава – оказание методической помощи региону в борьбе с распространением коронавируса. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сегодня поблагодарил представителей федерального ведомства за помощь региону.

Замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев 3 ноября провел в Сызрани. Владимир Стародубов в это время встретился с тольяттинскими медиками и поговорил об их работе и трудностях, с которыми приходится сталкиваться при лечении пациентов с COVID-19. Он поблагодарил главу региона Дмитрия Азарова за введение в Самарской области локдауна на неделю раньше, что положительно сказалось на динамике распространения заболевания. По словам эксперта, если в регионе в ближайшее время удастся поднять уровень вакцинации от коронавируса, то, наконец, заболеваемость пойдёт на спад.

Владимир Стародубов отметил, что в Самарскую область комиссия Минздрава прибыла по поручению Президента России Владимира Путина.

- По поручению Президента России представители министерства здравоохранения страны выехали в регионы для оказания организационно-методической помощи тем регионам, где наиболее напряжённая обстановка с коронавирусом. Я присоединился к замминистра Олегу Гридневу, чтобы оказать помощь Правительству Самарской области в координации с федеральными мерами, принимаемыми для борьбы с ковидом. Инфекция коронавируса еще недостаточно изучена, сейчас проходят исследования, изучают эпидпроцессы, поэтому важно принять все возможные меры, чтобы остановить ее распространение.

По словам академика РАН, в России ситуация с коронавирусом напряженная, в некоторых регионах критичная и единственный способ потушить пандемию коронавируса — добиться уровня вакцинации населения в 80 %.

- Вакцина от коронавируса эффективна на 90 процентов. Не надо бояться, что после вакцинации вы заболеете, надо бояться, что без вакцинации вы умрете. Средства в Самарской области на борьбу с коронавирусом, которые выделяют дополнительно к федеральным, очень пригодились, чтобы переломить сложившуюся ситуацию. Я пообщался с медицинскими работниками Тольятти. Ни у кого нет паники. Они знают, что делают, имеют более чем годовой опыт борьбы с пандемией. Единственное, что их волнует – что люди не активно реагируют на призыв о вакцинации и не слушают авторитетных экспертов, которые призывают сделать прививку.

В эти дни специалисты Минздрава планируют посетить медучреждения Самары. Дмитрий Азаров выразил уверенность в том, что совместно с коллегами будут найдены дополнительные решения для борьбы с коронавирусом.