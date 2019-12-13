Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, что их мотивирует работать лучше.

Наиболее важным фактором мотивации является зарплата, этот вариант в совокупности выбрали 62% работников Самарской области. На втором месте в рейтинге оказались большие возможности для карьерного роста. На третьей строчке – удобный график работы. В списке мотивирующих факторов жителей региона также оказались (по популярности ответов): официальное оформление и «белая» зарплата, масштабные и интересные задачи, премии/бонусы/13-я зарплата, похвала/признание результатов коллегами и начальством.

Наименьшая доля опрошенных соискателей Самарской области указала в качестве фактора мотивации наличие полиса ДМС и корпоративные мероприятия. Среди прочего, респонденты указывали в открытом поле такие вещи, как близость работы к дому, адекватность руководства, стабильность и другое.

Замечено большое количество отличий в ответах соискателей-мужчин и соискателей-женщин. Например, мужчин чаще, чем женщин, мотивирует высокая зарплата, карьерные возможности, масштабные задачи и профессионализм коллег. Женщин чаще, чем мужчин, мотивирует удобный график работы, официальное оформление, похвала и признание, комфортный офис и отсутствие привязки к офису.

Более молодых соискателей чаще мотивирует удобный график работы, признание со стороны коллег и начальства, отсутствие привязки к офису и оплата обучения. В более старших возрастных группах возрастает важность масштаба задач, официального оформления и репутации компании.

Опрос проводился с 11 по 19 ноября среди порядка 5 тысяч российских соискателей.