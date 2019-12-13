Работников Самарской области мотивирует не только зарплата2019-12-11 19:42
Служба Исследований компании HeadHunter провела опрос соискателей Самарской области, чтобы выяснить, что их мотивирует работать лучше.
Наименьшая доля опрошенных соискателей Самарской области указала в качестве фактора мотивации наличие полиса ДМС и корпоративные мероприятия. Среди прочего, респонденты указывали в открытом поле такие вещи, как близость работы к дому, адекватность руководства, стабильность и другое.
Замечено большое количество отличий в ответах соискателей-мужчин и соискателей-женщин. Например, мужчин чаще, чем женщин, мотивирует высокая зарплата, карьерные возможности, масштабные задачи и профессионализм коллег. Женщин чаще, чем мужчин, мотивирует удобный график работы, официальное оформление, похвала и признание, комфортный офис и отсутствие привязки к офису.
Более молодых соискателей чаще мотивирует удобный график работы, признание со стороны коллег и начальства, отсутствие привязки к офису и оплата обучения. В более старших возрастных группах возрастает важность масштаба задач, официального оформления и репутации компании.
Опрос проводился с 11 по 19 ноября среди порядка 5 тысяч российских соискателей.
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