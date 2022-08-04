Самарская область вошла в число регионов, где будет реализован пилотный проект «Наполнение Единого государственного реестра недвижимости необходимыми сведениями». Региональным правительством утверждено 7 программ для его реализации. По информации министерства имущественных отношений Самарской области, общая сумма финансирования составляет 415 миллионов 333 тысячи рублей на 2022 – 2025 годы.

Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) содержит актуальные сведения, в том числе об объектах недвижимости, о зарегистрированных правах, ограничениях, обременениях объекта недвижимости.

Наличие полных и достоверных сведений в ЕГРН обеспечивает защиту собственности при совершении сделок, позволяет включить в оборот неиспользуемые объекты недвижимости, а также помогает реализовывать инвестиционные проекты региона. Кроме того, качество и полнота сведений ЕГРН напрямую связаны с качеством сервисов и оказываемых услуг ведомства.

Росреестр совместно с Правительством Самарской области реализует комплексный план по наполнению ЕГРН полными и точными сведениями, в регионе утверждена тематическая «дорожная карта».

Мероприятия, предусмотренные «дорожной картой», направлены на обеспечение полноты и качества данных, содержащихся в ЕГРН:

- внесение недостающих сведений, необходимых для определения кадастровой стоимости объектов недвижимости, о правообладателях недвижимого имущества, об объектах культурного наследия и особо охраняемых природных территориях, а также сведений о границах муниципальных образований, населённых пунктов, территориальных зон, о границах Самарской области с соседними регионами; – установление связей объектов капитального строительства с земельными участками, на которых они расположены; – организация комплексных кадастровых работ в регионе.

«Управление Росреестра по Самарской области совместно с органами исполнительной власти региона и органами местного самоуправления проводит работу по наполнению ЕГРН достоверными и полными сведениями. В настоящее время в Самарской области проводятся комплексные кадастровые работы», – отметил исполняющий обязанности руководителя Управления Росреестра по Самарской области Владислав Ершов.

Около 9 млн рублей планируется направить в 2022 году на выполнение комплексных кадастровых работ в целях повышения эффективности управления имуществом Самарской области. В текущем году комплексные кадастровые работы проведены в отношении более одной тысячи объектов недвижимости.

Справочно

Расписание и список кадастровых кварталов, в границах которых ведутся комплексные кадастровые работы смотрите в региональном блоке сайта Росреестра по ссылке:

https://rosreestr.gov.ru/open-service/statistika-i-analitika/kompleksnye-kadastrovye-raboty/2022-414/izveshcheniya-o-nachale-vypolneniya-kompleksnykh-kadastrovykh-rabot-414/