В Самаре с 16 сентября начнет постепенно появляться тепло в помещениях. Первыми такую возможность получат социальные объекты. Генерирующие и ресурсоснабжающие организации будут включать подачу тепла поэтапно, так как этого требуют технические условия. В частности нужно заполнить протяженные сети.

Решение о раннем начале отопительного сезона принял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

«Сегодня Главой города было подписано соответствующее Постановление, и мы начали подачу тепла. В первую очередь, это больницы, дома ребенка, дома престарелых, пансионаты, где люди пребывают круглосуточно. Далее – детские сады, школы и другие учебные учреждения», – отметил Первый заместитель Главы городского округа Самара Владимир Василенко.

Важно отметить, что продолжающийся ремонт теплотрасс никак не скажется на нагреве батарей и труб. Поскольку во всех местах перекладки еще в начале работ были смонтированы дополнительные резервные линии. В квартиры горожан тепло начнет поступать с 20 сентября.

«С начала следующей недели начнут обогревать и жилые дома», – добавил Василенко.

Такое решение было принято губернатором чтобы не ухудшить эпидобстановку. В четверг 16 сентября в Самарской области еще 477 человек заболели коронавирусом и нельзя допустить еще и эпидемий гриппа, ОРВИ и ОРЗ в регионе.