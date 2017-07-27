Данная работа ведется на постоянной основе Самарским областным Фондом жилья и ипотеки по поручению министерства строительства Самарской области.

При проведении мониторинга вторичного рынка жилой недвижимости городских округах Самарской области было проанализировано 13 820 уникальных предложений к продаже, опубликованных в СМИ в июне 2017 года.

На первом месте по количеству предложений находится Самара – 5457 квартир, на втором с небольшим отставанием – Тольятти с 5 281 квартирой. Замыкает список Октбярьск – 114 квартир.

По результатам проведенного мониторинга средняя удельная цена предложения 1 кв.м общей площади жилой недвижимости на вторичном рынке в городских округах Самарской области в июне 2017 года составила 44 545 рублей.

Самая высокая средняя удельная цена предложения одного квадратного метра общей площади объектов недвижимости традиционно в Самаре – 55 683 руб., самая низкая, также традиционно – в Октябрьске – 23 739 рублей.

Наиболее активным в июне был рынок в Тольятти (индекс активности – 7,4), наименее – в Похвистнево (индекс активности 4,1). В Самаре активность рынка находилась на уровне 4,7.

Наталья Ладова, заместитель исполнительного директора – руководитель департамента обеспечения жильем и кредитования Самарского областного Фонда жилья и ипотеки:

«В июне 2017 года значение средней удельной цены предложения одного квадратного метра по городским округам снизилось на 337 рублей по отношению к аналогичному показателю мая 2017 года. Это незначительная коррекция. По отношению к аналогичному периоду прошлого года (июнь 2016 года) снижение более существенное – на 3 171 рубль или 6,64 %».

Подробно с методикой составления отчета и его результатами можно ознакомиться на сайте СОФЖИ www.sofgi.ru в разделе «Аналитические обзоры».