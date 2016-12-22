11 декабря 2016 года в 00:00 по московскому времени на всей сети российских железных дорог вводится в действие новый график движения поездов на 2016/2017 годы. Согласно новому графику на Куйбышевской железной дороге назначено 103 пары поездов (в графике движения на 2015/2016 годы – 100,5 пар).

Для улучшения качества обслуживания пассажиров на наиболее востребованных маршрутах назначены 9 новых поездов, изменен маршрут следования для одного пассажирского поезда, два поезда переведены в категорию «скорый». Таким образом, общее количество поездов категории «скорый» составит 38 пар (порядка 40% от общего числа пассажирских поездов).

Всего в графике движения на 2016/2017 годы ускорено 77 поездов. Их них от 5 до 10 минут – 20 поездов, свыше 10 минут – 57 поездов.

В рамках развития программы «Дневной экспресс» в новом графике будут курсировать три пары поездов на трех маршрутах. Так, назначены следующие круглогодичные поезда с дневным режимом пропуска: № 103/104 «Уфа – Самара – Саратов», № 109/110 «Самара – Пенза» и № 119/120 «Москва – Саранск».