В Сызрани в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Самарской области» завершилось строительство детской поликлиники на 150 посещений в смену. Региональным Минстроем выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Строительство поликлиники велось в сжатые сроки и находилось под контролем Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

Детскую поликлинику смогут посещать дети в возрасте от 0 до 18 лет. Как и было предусмотрено проектом, строители возвели трехэтажное здание с цокольным этажом и техподпольем. На первом этаже есть гардероб, регистратура, инфекционный бокс для пациентов с температурой и вирусными заболеваниями.

Предусмотрен отдельный вход для маломобильных граждан – с расширенным дверным проемом и пандусом. На втором этаже расположены кабинеты врачей. На третьем заработает отделение стоматологии. В поликлинике оборудуют детский уголок, кафе-столовую с пищеблоком и многое другое. Между этажами будут ездить два лифта. Уже смонтировано новое оборудование, завершено оснащение мебелью.

В настоящее время проходит процедура регистрации объекта в собственность Самарской области.