Строительство 5,3 миллиона квадратных метров многоквартирных домов началось в июне 2021 года – по данным ДОМ.РФ это рекордное количество за последние два года.

Столица России занимает первое место по объему введенных в эксплуатацию объектов – 579 000 м². Среди лидеров такие регионы и города как: Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области и Краснодарский край.

“Вывод новых проектов долевого строительства на рынок в июне оказался в три раза выше, чем в июне прошлого года. Такой впечатляющий рост — следствие синергетического эффекта целого ряда мер, реализуемых государством для развития жилищной сферы страны”, — заявил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Как сообщает Интерфакс , наиболее заметна динамика в Санкт-Петербурге: он является лидером среди регионов с активным жилым фондом, увеличившись в 13,7 раза по сравнению с июнем прошлого года.

При этом объем ввода новостроек растет вот уже как 11 месяцев подряд, отмечает заместитель директора аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов. При этом вывод на рынок новых проектов постоянно опережает выход реализованных проектов. 97,9 миллиона квадратных метров жилой площади уже строятся, хотя в июле их было на 6,2 миллиона квадратных метров меньше.

Активизации девелоперов способствует и то, что отрасль максимально адаптировалась к работе по новым правилам — с проектным финансированием и счетами эскроу. «Застройщики и банки за последние два года освоились в новых условиях, научились работать друг с другом в рамках новой схемы. Реформа долевого строительства успешно завершена и оказывает фундаментально благотворное влияние на рынок», — подчеркнул он.