29 августа в Самарской области пройдёт ежегодная Всероссийская акция «Ночь кино». В Центре российской кинематографии «Художественный» им. Т.А. Ивановой (Самара, ул. Куйбышева, 105) с 18.00 до 23.45 бесплатно покажут популярные российские фильмы.

Ежегодная акция «Ночь кино» пройдет в России уже в пятый раз. Её организаторами выступили Министерство культуры Российской Федерации, Фонд кино, а также портал культурного наследия и традиций России «Культура.РФ». В Самарской области организатор акции – ГБУК «Агентство социокультурных технологий».

Цель «Ночи кино» – популяризация лучших фильмов отечественного кино, развитие российского кинематографа. Акция стала аналогом «Ночи музеев» и «Ночи искусств». Открытые кинотеатры, концертные залы, музеи и библиотеки в этот вечер готовят особую программу. Гостей ждут лекции и концерты, экскурсии и показы известных фильмов.

В этом году в программу вошли драма «Лед 2» Жоры Крыжовникова и комедия «Холоп» Клима Шипенко – самая кассовая российская картина. Также зрители смогут увидеть анимационный фильм «Иван Царевич и Серый волк 4».

В прошлом году «Ночь в кино» собрала рекордное количество зрителей – более 860 тысяч человек. Организаторы надеются, что август 2020 года не станет исключением, и зрители вновь вернутся в кинотеатры. Вход на все события акции бесплатный.

В Самарской области акция «Ночь кино» развернётся более чем на 100 площадках в 32 муниципальных районах.