За создание новой общественной территории выступили сами горожане.

Инициатива возникла на вечернем собрании в посёлке Липяги. Жители уверены, что около озёра Дегтярное необходима новая зона отдыха. Это место давно полюбилось всем местным. Новокуйбышевцы хотели бы видеть там детскую и спортивную площадки и прогулочные зоны, чтобы гулять с детьми и заниматься спортом в живописном уголке родного края.

Как сообщает городская администрация, на встрече присутствовали руководитель департамента экологии Ирина Вавилкина и главный специалист департамента капитального строительства и архитектуры Татьяна Махотина. Они учли идею граждан и проработают этот вопрос.