Установление официального Дня волонтеров в России позволит расширить границы добровольческой деятельности в нашей стране, вывести их на международный уровень, а значит, откроет новые возможности для участников движения, считает член Центрального штаба ОНФ, руководитель самарского “Инклюзивного клуба добровольцев” Алексей Транцев.

По итогам Медиафорума ОНФ , прошедшего в апреле 2017 года в Санкт-Петербурге, Президент России, лидер Общероссийского Народного фронта Владимир Путин подписал поручение правительству РФ рассмотреть вопрос об установлении Дня волонтера, определив таким днем 5 декабря, а также до 1 августа 2017 г. рассмотреть вопрос о проведении в России Года гражданской активности и волонтерства.

Впервые инициатива о проведении Года волонтерства в России прозвучала на пленарном заседании «Форума действий. Регионы» в Йошкар-Оле в апреле 2016 года. С таким предложением выступил Алексей Транцев.

На дискуссионных площадках Медиафорума ОНФ тема получила развитие. Журналисты и общественники со всех регионов поддержали тему развития волонтерского движения в России.

«Волонтерское движение в России за последние несколько лет стало развиваться семимильными шагами. Быть волонтером, принимать непосредственное организационное участие в мероприятиях разного уровня считается почетным не только среди молодежи, но и среди людей старшего возраста. И очень важно, что этот статус находит поддержку со стороны государства, – прокомментировал Алексей Транцев. – Во всем мире День Волонтера отмечается 5 декабря и это уже даже больше, чем просто профессиональный праздник».

Предложение о проведении в России года волонтерского движения было сделано не случайно, пояснил Транцев. «Это решение позволит акцентировать внимание не только на реализуемых добровольческих проектах, но и помочь с решением ряда серьезных вопросов, с которыми, к сожалению, приходится сталкиваться как организаторам мероприятий, так и руководителям волонтерских центров. Кроме того, это позволит реализовать широкий спектр мер по популяризации добровольческого движения, – считает Алексей Транцев. – Для инклюзивного волонтерства этот год может стать временем преодоления множества инфраструктурных и организационных барьеров, с которыми сталкиваются молодые люди с инвалидностью при реализации своих добровольческих инициатив».