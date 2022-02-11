С понедельника, 14 февраля 2022 года, центры обслуживания клиентов «РКС-Самара» возобновляют работу в полном объеме. Напомним, приостановка приема посетителей была вынужденной – из-за повышенной заболеваемости возникла необходимость прекратить очное посещение.

Также специалисты «РКС-Самара» обращают внимание на режим работы центров:

- ул. Луначарского, 56: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, каждая среда месяца с 08:00 до 20:00, каждая 3-я суббота месяца с 08:00 до 17:00;

- пр. Металлургов, 56: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, каждая 3-я суббота месяца с 08:00 до 17:00;

- ул. Советской Армии, 14: понедельник-пятница с 08:00 до 17:00, каждая 3-я суббота месяца с 08:00 до 17:00;

- ул. Павла Маркина, 1: понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48;

- ул. Бакинская, 22А: понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу до 16:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48.

В период с 22 по 24 число каждого месяца личный прием не осуществляется в связи с обработкой документов. В данный период возможна выдача справок об отсутствии задолженности в ЦОК по адресу: г. Самара, ул. Луначарского, 56.

Несмотря на открытие центров, «РКС-Самара» по-прежнему просит своих абонентов воздержаться от личного посещения в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.

В личном кабинете на сайте samcomsys.ru работает «Виртуальная приемная», через которую можно подать любые заявления и документы в сбытовое подразделение «РКС-Самара». Показания приборов учета также можно передавать через личный кабинет или по телефону контактного центра: 207-25-40 (при передаче через «робота» очереди нет).