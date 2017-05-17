Активисты ОНФ в честь Дня Победы провели патриотические акции в Самарской области2017-05-11 09:59
К празднованию Дня Победы в этом году самарские активисты Общероссийского Народного фронта провели ряд мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской активности у подрастающего поколения.
«На примере экспозиции выставки «Дневник Филиппа Разумцева. 465 дней в городе Куйбышеве» по реальному дневнику рабочего многостаночника Филиппа Разумцева ребята узнали о военных буднях тружеников, эвакуированных в Куйбышев вместе с оборонными и авиационными заводами в 1941-45 годах», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.
Конкурс детских рисунков на тему Дня Победы среди учащихся Самарской области стал продолжением уже традиционного проекта ОНФ «Фронтовые письма» к празднованию 9 Мая, рассказал Покровский. «Рисунок Победы» – это тоже письмо благодарности и признательности нашим ветеранам, но написанное кистью и красками. Рисунок Победы привлек к участию в патриотической акции даже тех ребят, которые только собираются пойти в школу», – пояснил Покровский.
На церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей Родины-Матери на площади Славы, а также на Параде Победы молодые активисты вручили «Фронтовые письма» школьников ветеранам Великой Отечественной войны.
На площади имени Кирова и в Струковском парке в День Победы 9 мая общественники Народного фронта организовали концерты в честь ветеранов. Взрослые и дети исполняли пели военных лет, гости праздника кружились в вальсе под звуки духового оркестра. «Солдатской кашой» угощали всех желающих в этот день бесплатно.
«Широкое празднование Дня Победы в современных условиях обострившихся внешних вызовов – это, на самом деле, не только торжественные речи и фейерверки, а еще один повод напомнить юному поколению о нашей истории, о тех страшных днях, которые мы не должны забывать, чтобы не допустить повторения. И мы видим свою задачу в том, чтобы как можно больше детей и подростков вовлекать в конкретные дела, связанные с сохранением памятников участников войны, возвращению имен без вести пропавших солдат, созданию школьных музеев боевой и трудовой славы, чтобы слово патриотизм уже сегодня было наполнено их гражданскими поступками», – выразил позицию член регионального штаба Валерий Синцов.
Более 100 активистов регионального отделения прошли 9 мая в колонне «Бессмертного полка».
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