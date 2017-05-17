К празднованию Дня Победы в этом году самарские активисты Общероссийского Народного фронта провели ряд мероприятий, направленных на воспитание чувства патриотизма и гражданской активности у подрастающего поколения.

Для учащихся самарских школ и детей из многодетных семей военнослужащих общественники организовали экскурсию «Дневник Победы», посвященную истории трудового подвига рабочих оборонных предприятий города Куйбышев во время Великой Отечественной войны.

«На примере экспозиции выставки «Дневник Филиппа Разумцева. 465 дней в городе Куйбышеве» по реальному дневнику рабочего многостаночника Филиппа Разумцева ребята узнали о военных буднях тружеников, эвакуированных в Куйбышев вместе с оборонными и авиационными заводами в 1941-45 годах», – рассказал сопредседатель регионального штаба ОНФ Павел Покровский.

На открытии выставки победителей конкурса детского рисунка «Рисунок Победы. Фронтовые письма», организованной активистами Народного фронта в зале ожидания железнодорожного вокзала г.Самара, собрались участники конкурса, ветераны российской железной дороги, представители общественных ветеранских организаций и гости города Самара.

Конкурс детских рисунков на тему Дня Победы среди учащихся Самарской области стал продолжением уже традиционного проекта ОНФ «Фронтовые письма» к празднованию 9 Мая, рассказал Покровский. «Рисунок Победы» – это тоже письмо благодарности и признательности нашим ветеранам, но написанное кистью и красками. Рисунок Победы привлек к участию в патриотической акции даже тех ребят, которые только собираются пойти в школу», – пояснил Покровский.

На церемонии возложения венков и цветов к Вечному огню и горельефу скорбящей Родины-Матери на площади Славы, а также на Параде Победы молодые активисты вручили «Фронтовые письма» школьников ветеранам Великой Отечественной войны.

На площади имени Кирова и в Струковском парке в День Победы 9 мая общественники Народного фронта организовали концерты в честь ветеранов. Взрослые и дети исполняли пели военных лет, гости праздника кружились в вальсе под звуки духового оркестра. «Солдатской кашой» угощали всех желающих в этот день бесплатно.

«Широкое празднование Дня Победы в современных условиях обострившихся внешних вызовов – это, на самом деле, не только торжественные речи и фейерверки, а еще один повод напомнить юному поколению о нашей истории, о тех страшных днях, которые мы не должны забывать, чтобы не допустить повторения. И мы видим свою задачу в том, чтобы как можно больше детей и подростков вовлекать в конкретные дела, связанные с сохранением памятников участников войны, возвращению имен без вести пропавших солдат, созданию школьных музеев боевой и трудовой славы, чтобы слово патриотизм уже сегодня было наполнено их гражданскими поступками», – выразил позицию член регионального штаба Валерий Синцов.

Более 100 активистов регионального отделения прошли 9 мая в колонне «Бессмертного полка».