Министерство социально-демографической и семейной политики Самарской области информирует, что с 1 января 2017 года льготным категориям граждан предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Некоторым категориям граждан (участники ВОВ, ветераны боевых действий, реабилитированные граждане, многодетные семьи, семьи, имеющие детей-инвалидов) компенсация должна выплачиваться как самому льготнику, так и членам его семьи.

Выплата компенсации с учётом членов семьи для вышеуказанных категорий граждан будет произведена в марте 2017 года с доплатой за январь, февраль 2017 года.