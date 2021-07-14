С начала 2021 года специалисты Центра управления регионом зафиксировали в социальных сетях 1 281 жалобу на агрессивное поведение бездомных собак. Это практически в два раза больше, чем в прошлом году.

По данным ЦУР, чаще всего обращения оставляют жители Красноглинского, Куйбышевского и Промышленного районов Самары. Напомним, что не обошлось и без трагичных случаев. Как ранее писала sova.info, в мае стая собак насмерть загрызла 64-летнюю женщину в Волжском районе.

Как сообщает https://sova.info/, сейчас власти делают всё возможное, чтобы решить эту проблему. Заместитель руководителя департамента ветеринарии Самарской области Дмитрий Шинкевич рассказал:

- Проблема с безнадзорными животными есть во многих регионах, учитывая, что вопрос касается живых существ, необходимо находить гуманные решения. Из бюджета Самарской области было выделено в итоге почти 80 млн рублей на отлов, стерилизацию и вакцинацию. Мы обращаемся ко всем жителям, которые имеют домашних животных, напоминаем, что за своими питомцами нужно следить, не отпускать без поводка, чтобы они не потерялись и не пополнили стаи бездомных.

Сейчас муниципалитеты уже получили 54,5 млн рублей и в скором времени Самарская область выделит еще 25 млн из регионального бюджета. На эти деньги планируется отловить, стерилизовать и вакцинировать 8 633 животных. В данный момент эту работу провели уже с 2 004 собаками.

Также департамент ветеринарии Самарской области организовал внеплановую проверку в Волжском районе. Специалисты выяснили, как расходуются деньги, выделенные на отлов бездомных животных.

В каждом муниципалитете организована горячая линия по вопросам безнадзорных собак и кошек. Так, можно оставить заявку на отлов по конкретным адресам. Номера телефонов размещены на официальных сайтах администраций, в каждом муниципалитете он свой. В Самаре – 266-54-54, 266-56- 17, в Тольятти – 54-37-62.