513,6 млн направят в Самарской области на обеспечение бесперебойной работы газо- и водоснабжения и подготовку комплекса ЖКХ к осенне-зимнему периоду в этом году. Решение было принято на заседании Самарской губернской думы. Ключевым вопросом повестки сегодня было внесение изменений в закон о бюджете Самарской области, ведь региональная казна пополнилась 768,6 млн рублей за счет дополнительных доходов, а также за счет безвозмездных поступлений на сумму 107,6 млн рублей. Между тем губернатор Дмитрий Азаров выступил с жесткой критикой подготовки к новому отопительному сезону.

- Почему у нас ситуация повторяется? Каждый год в преддверии отопительного сезона мы вместе с вами выделяем на это дополнительные средства из бюджета. Правительству Самарской области предъявлен этот пункт был предъявлен как существенная недоработка. Каждый год, вместо того чтобы заниматься системно ликвидацией причин затыкаются дыры. Это не годится, это не системная работа, – отметил Дмитрий Азаров. – И абсолютно справедливо прозвучал вопрос Алексея Лескина, почему депутаты не знают о тех проблемах, которые есть в области?

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