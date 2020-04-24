Региональный координатор партийного проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Историческая память» Сергей Рязанов, заместитель председателя Думы городского округа Самара, назвал этот инцидент кощунством.

«Это место – не просто арт-объект, это место силы, память о войнах-интернационалистах, погибших в локальных конфликтах.

Вместе с представителями ветеранской организации воинов-афганцев выехали на место. Чуть раньше побывал там вместе с представителями департамента культуры Администрации городского округа Самара и главой района. Следы граффити удалены, памятник практически восстановлен, все сделано быстро и качественно.

С отделом полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения. По данным правоохранительных органов, двое молодых людей ночью совершили акт вандализма. В ближайшее время «художники» будут найдены и понесут наказание в рамках действующего законодательства. Но морально-этическое наказание должно быть более суровым. Это – кощунство, это – надругательство над памятью героев», – подчеркнул Сергей Рязанов.