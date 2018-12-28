Жители Самары, оставшиеся без отопления в результате аварии на теплопроводе диаметром 1000 мм, получат квитанции с пересчитанной платой – дни простоя будут вычтены из суммы. Соответствующее поручение дал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Сергей Марков на совещании, посвященном инциденту. Руководство ПАО «Т Плюс» подтверждает готовность провести перерасчет.

Кроме того, граждане, получившие вред здоровью в результате прорыва теплопровода на пересечении ул.Стара-Загора и Ташкентской, вправе обратиться за возмещением вреда, причиненного здоровью. Эксплуатирующая теплопровод организация АО «ПТС» находится по адресу г.Самара, ул.Челюскинцев, 16. Также работает телефон горячей лини по оказанию помощи пострадавшим 8-906-346-82-16.

Напомним, 22 января 2019 года в г.о.Самара по адресу ул. Стара-Загора 257, произошёл порыв теплотрассы на подающем трубопроводе диаметром 1000мм 3-й магистрали от Самарской ТЭЦ. Без тепла остались 471 жилой дом и 35 объектов социальной сферы. В результате аварии с ожогами госпитализированы 10 человек. Вечером того же дня по резервной схеме было восстановлено теплоснабжение в больнице им. Середавина и в 133 жилых домах. Без тепла продолжали оставаться 338 жилых домов.

23 января там же произошла вторая авария. По данным МЧС, повторно трубу прорвало, когда систему начали заполнять водой под давлением.

На территории Промышленного и Кировского районов г.о. Самара объявлен режим чрезвычайной ситуации – в домах десятков тысяч жителей не было отопления более суток.

На месте порыва сразу же был развернут оперативный штаб по ликвидации инцидента. Его возглавил министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков, в состав вошли первый заместитель главы г.о. Самара Владимир Василенко, руководство ПАО «Т Плюс» и «АО «ПТС», а также представители МЧС по Самарской области.

Ситуацию под личный контроль взял Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. 23 января глава региона возглавил работу по ликвидации ЧС. «Понятно, что это полномочия городских властей. В предыдущие периоды эти задачи на муниципальном уровне и решались, регион ситуацию в большей степени только контролировал. Но понимая, что ситуация приобретает характер чрезвычайной, я принял решение прервать командировку, несмотря на очень важные для региона дела и задачи, которые решались в Москве. Думаю, что людям важно знать, что ситуацию держу на личном контроле. Чувствую доверие людей и понимаю, что моя поддержка им необходима», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В Техническом лицее на улице Воронежской, д. 232 открыли пункт временного пребывания и начали поквартирный обход жителей для выяснения температурного режима в домах. Также для временного пребывания были предоставлены помещения санаториев и профилакториев. Многоэтажки стали подключать к альтернативным источникам энергии, обеспечивать самарцев дополнительными обогревательными приборами, тепловыми пушками. По поручению Дмитрия Азарова, особое внимание уделялось одиноко проживающим пенсионерам и семьям с маленькими детьми.

Работы по восстановлению теплопровода проводились в круглосуточном режиме. На месте постоянно были 25 специалистов и 15 единиц спецтехники. Заполнение системы началось в первой половине дня 23 января. Началась постепенная подача отопления во все дома. При этом созданный штаб продолжает работу до полного восстановления теплоснабжения.

Итоги межведомственного взаимодействия по ликвидации аварии на теплотрассе и оперативную обстановку обсудили на заседании штаба, которое провел Губернатор. Дмитрий Азаров поручил руководителю регионального министерства энергетики и ЖКХ Сергею Маркову вместе с главами районов областной столицы, а также всех городов и районов, провести ревизию коммуникаций – проверить их состояние и степень изношенности. В этой работе непременно должны участвовать и.о. генерального директора «Т плюс» Денис Паслер и руководитель самарского филиала компании. Кроме того, Дмитрий Азаров порекомендовал проработать систему альтернативных источников отопления на случай аварийных ситуаций.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области направило обращение в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, а также прокуратуру Самарской области по поводу проведения внеплановой проверки организации эксплуатации объектов теплосетевого хозяйства Самарского филиала ПАО «Т Плюс» и АО «ПТС».

«С начала отопительного сезона 2018-2019 теплосетевое хозяйство Самарской области демонстрирует беспрецедентный рост аварийности. Дни новогодних праздников охарактеризовались ежедневными технологическими сбоями на тепловых магистралях диаметром от 400 до 900 мм. Авария, произошедшая в г.о. Самара 22 января, привела к режиму ЧС. В связи со сложившейся ситуацией мы организуем претензионную работу, будут инициируемы проверки и предприняты всевозможные меры для недопущения подобной ситуации в будущем. Вопрос поставлен на жесткий контроль», – подчеркнул министр энергетики и ЖКХ Самарской области Сергей Марков.

За нарушение правил эксплуатации теплосетевого оборудования, в зависимости от их причин и последствий, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

По факту случившегося прорыва на тепломагистрали, после того, как отопление и горячая вода вернется в дома жителей региона, будет проведена проверка с участием МЧС и правоохранительных органов.

В настоящее время аварийно-восстановительная бригада «ПТС» закрывает железобетонными лотками трассу, на которой проводились аварийные работы. До завершения отопительного сезона специалисты «ПТС» будут внимательно следить за ситуацией на проблемном участке и держать его на особом контроле. По информации ПАО «Т Плюс», на летнюю ремонтную кампанию 2019 года запланирована перекладка трубопровода от тепловой камеры на пересечении ул. Стара-Загора и ул. Ташкентская и до пересечения ул. Стара-Загора с ул. Алма-Атинской. Протяженность этого участка магистрали превышает 1,5 км. В 2016-2017 году ПТС заменили теплотрассу на соседних участках. Для повышения надежности теплоснабжения потребителей проложен современный трубопровод ППУ с системой СОДК. Аналогичные коммуникации будут проложены на месте трубопровода, где два дня шли ремонтно-восстановительные работы.