12 декабря 2019 года в Мраморном зале Самарского областного художественного музея в рамках Национального проекта «Культура» открылась выставка «Портрет семьи». Специально для этой экспозиции Государственный Русский музей предоставил обширное собрание портретов и жанровых композиций, на которых изображены события частной жизни представителей самых разных слоев русского общества XIX-XX столетий. Открытие крупного выставочного проекта сопровождалось классической музыкой, исполняемой дуэтом флейты и фортепиано под руководством известной самарской пианистки Ольги Дарвиной.

Со вступительным словом к гостям вечера обратилась директор Самарского областного художественного музея Алла Шахматова: «Скоро Новый Год, Рождество. Как мы привыкли отмечать эти праздники? Конечно же, в кругу семьи! А еще, 30 лет назад, состоялось удивительное путешествие в этот дом: наша музейная семья поселилась здесь на улице Дворянской. Эти три праздника – Новый Год, тридцатилетие на Дворянской, Рождество – побудили нас обратиться в Русский музей для создания такой поистине уникальной выставки, как «Портрет семьи». Удивительные имена, потрясающая история и, что особенно ценно – это долгая дружба с Русским музеем».

В свою очередь посетителей музея приветствовала куратор выставочного проекта, представитель Государственного Русского музея Любовь Шакирова: «Наши музеи связывает долгая история сотрудничества и мы, сотрудники Русского музея, рады, что оно продолжается именно таким образом. Надеемся, что эта выставка станет для всех вас хорошим новогодним подарком! Этот проект стартовал еще в 2014 году и задействовал почти все наши фонды. Сюда приехала небольшая, но очень значимая его часть. Нам было интересно показать выход всего этого длинного коридора семейных образов в нашу современность, дать зрителям почувствовать себя их продолжением. Здесь 36 работ, написанных как известными художниками, так и безымянными. Каждая из них – это история, счастливая или трагическая, которая несет в себе теплый душевный заряд».

С приветственным словом к публике обратился министр культуры Самарской области Борис Илларионов: «От имени Губернатора Дмитрия Азарова я передаю огромную благодарность Русскому музею за эту выставку. Пожалуй, нет ничего ценнее музейных предметов, потому что они – овеществленная память. Сегодня в Самару прибыли поистине уникальные полотна, созданные такими замечательными художниками как Боровиковский, Петров-Водкин, Маковский, Мыльников. То, что мы в течение двух с лишним месяцев сможем видеть эти работы в главном выставочном зале Самары – это большое событие и большая радость для всех нас».

Выставка «Портрет семьи» продлится до 23 февраля 2020 года.