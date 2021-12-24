Цена за вход вырастет с 1 января 2022 года. Длительность одного посещения составит до трех дней. Сейчас электронная путевка стоит 70 рублей и выдается на сутки.

По путевке можно посещать территорию нацпарка в пределах разрешенных участков и маршрутов. За вход не надо платить местному населению, собственникам жилой недвижимости (или участка под ИЖС) на территории населенных пунктов в границах парка, жителям Жигулевска, детям до 18 лет, пенсионерам и другим льготные категории граждан, сообщает пресс-служба «Самарской Луки».

Посещение экотроп «Молодецкий курган и Девья гора», пикниковая поляна Молодецкого кургана, «К источнику св. Ильи Пророка», горы Отважной и рекреационного комплекса «Мордово», оплачивается отдельно независимо от входной платы и наличия льгот, так как является дополнительной услугой парка.