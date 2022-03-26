В Самаре стартовала традиционная экологическая акция «Пожиратели незаконной рекламы», проводимая силами Общественного молодежного парламента при Думе. Девиз юных активистов: «Через добрые дела – к красивому, чистому городу». Поэтому они стремятся сделать город комфортнее и уютнее, очистив его от нелегальных объявлений на не предназначенных для рекламы элементах городского пространства.

Внести свой вклад в благоустройство города может каждый. Для этого нужно лишь выйти на улицу и убрать рекламные листовки со стен зданий, дверей подъездов, фонарных столбов, павильонов остановок, стволов деревьев. В рамках ежегодного месячника по благоустройству акция продлится до конца апреля.

Следующий шаг – заполнить специальную форму и прислать фото или видеоотчет с результатами своей работы на почту: mail@gordumasamara.ru с пометкой «Пожиратели незаконной рекламы».

Самые активные участники – вузы, ссузы и конкретные волонтеры – будут отмечены на пленарном заседании ОМП при Думе г.о. Самара. О времени будет сообщено дополнительно.

Подробности и форма для отчета – в Положении о проведении акции. По всем возникающим организационным вопросам обращаться к члену «молодежки» Сергею Спирину по телефону: 8 909 370 85 87.