В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась традиционная православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара»2018-09-12 09:34
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась традиционная православная выставка-ярмарка «Благословенная Самара». Мероприятие организовано Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского.
Центральная святыня выставки – ковчег с частицей мощей Святого пророка Иоанна Крестителя, который привезли в Самару из Рима.
На площадке выставки все желающие смогут насладиться выступлением ансамбля этнической и духовной музыки «Алконост», завораживающей музыкой коллектива «SiriusEyes». Районы Самарской области представят концерт местных исполнителей и уникальную экспозицию, которая отражает исторические события, неповторимые святыни.
Также перед гостями выставки выступят православные писатели – Отец Сергий Гусельников, Отец Николай Агафонов, Алексей Алексеевич Солоницын, состоятся интересные встречи с духовными наставниками.
Для детей и взрослых ежедневно будет работать площадка по рукоделию, где каждый сможет смастерить изделия из глины, свалять подделку из шерсти, порисовать на гипсе.
В церковной экспозиции выставки можно прикоснуться к святыням храмов и монастырей из России, Греции, Украины, Черногории, Грузии, Белоруссии. На ярмарке можно приобрести натуральные продукты: колбасы, сыры, мед, орехи, оливу, специи, чаи, мармелад, халву и другие вкусности к столу.
Выставка пройдёт с 11 по 17сентября 2018 года по адресу: г. Самара, ул. Мичурина, 23А, ВК «Экспо-Волга».
Время работы: 10.00-19.00; вход свободный!
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