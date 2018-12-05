Активисты Общероссийского народного фронта в Самарской области провели экспертную встречу с жителями поселка Прибрежный города Самары по вопросу недопустимости захвата территории лесного массива в частную собственность. Общественники предложили создать «зеленый щит» на территории 24 га.

Ранее эксперты Народного фронта выявили, что огороженная территория дачного товарищества значительно превышает территорию непосредственно дачных участков. В частности, представители дачного товарищества «Орленок» на лесной территории площадью более 10 га, прилегающей к дачам, незаконно поставили ограждения и домик для сторожа. При этом владельцы дачных участков, которые много лет используются по назначению, не могут оформить право собственности на участки, которые фактически являются территорией города Самары, а юридически относятся к землям лесного фонда, и значит являются федеральной собственностью, любые действия по огораживанию и застройке таких земель не имеют законной силы.

«Мы предложили администрации города решить проблему жителей, имеющих участки по шесть соток на территории дачного товарищества «Орленок», в их пользу и признать за ними право собственности. Параллельно с этим администрация города инициировала процедуру перевода земель лесного фонда в городские леса, какими по факту лесные участки поселка Прибрежный и являются», – прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Самарской области Сергей Мирошниченко.

Как пояснил представитель министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области, в настоящее время областной арбитражный суд рассматривает иск городской администрации о приведении в соответствие с генеральным планом города границ городских лесов и земель лесного фонда.

Стоит отметить, что ограничения по использованию городских лесов в соответствии со статьей 105 Лесного кодекса РФ являются более жесткими, чем в случае земель лесного фонда. Таким образом, использовать указанные земли в любых других целях в силу действующего законодательства будет невозможно, а значит они будут защищены от посягательств в соответствии с действующим законодательством еще более строго, считают в администрации города Самары.

«В своем иске администрация городского округа Самара не требует смены статуса лесных участков на «не лесные», а лишь в силу того, что данные участки территориально расположены в границах населенного пункта «город Самара», просит изменить записи в Государственном лесном реестре – с «земли лесного фонда» на «лесные участки на землях иных категорий – городские леса», – подтвердил информацию заместитель руководителя департамента градостроительства городского округа Самара Сергей Шанов.

Эксперты ОНФ предложили провести публичные слушания о придании участкам леса, не вошедшим в садовое товарищество поселка Прибрежный, дополнительного ограничения в виде «зеленого щита». Поселок находится в очень живописном месте на берегу реки Волги, и горожане со всех районов Самары приезжают погулять здесь, отдохнуть летом и покататься на лыжах зимой.

«Наделив территорию леса поселка Прибрежного дополнительным ограничением в виде «зеленого пояса» мы защитим его от произвольного захвата и тем самым сохраним его для всех жителей города как рекреационную зону», – пояснил Мирошниченко.

В настоящее время в Самарской области в лесопарковый защитный «зеленый щит» входит только остров Коровий. Площадь острова порядка 262 гектаров. Лес поселка Прибрежный станет вторым участком «зеленого щита».