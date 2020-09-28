На этот раз героем программы Тины Канделаки «Специальный гость» на канале RTVI стал Главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40», кандидат медицинских наук Денис Проценко.

Проценко рассказал, можно ли назвать новую вспышку заболеваемости COVID-19 второй волной пандемии, что врачи узнали о болезни за последние месяцы, почему Россия решила не искать вакцину с другими странами, а разработать свое лекарство, и какие проблемы отечественной медицины показал коронавирус.

Так отвечая на вопрос ведущей программы Тины Канделаки о том что нужно менять в здравоохранении России, о том, что дала врачам и всему миру короновирусная инфекцию, Денис Николаевич дал следующий комментарий: “Я думаю, мы вернемся опять к усилению роли инфекционно-эпидемиологической службы. Почему? Потому что появление антибиотиков, появление противовирусных препаратов нас так в отношении микробов на одном этапе вооружило, что мы к инфекционным… Прививки, кстати, еще раз, прививки (в камеру говорю) и еще раз прививки, они нас избавили от многих тех инфекционных болезней, которые выкашивали целые селения еще 100 лет назад. И все это как-то привело к тому, что на инфекционные заболевания, на эпидемиологию мы стали так расслабленно смотреть. Я думаю, вот если говорить о прогнозах, в том числе медицинских, что сейчас в отношении инфекционных клиник, эпидемиологии изменится, я думаю, что популярность медицинской специальности вырастет, я очень на это надеюсь…

Кроме того, Проценко порассуждал о замене доктора-человека на роботов:

“Нейронные сети — это активное, и принятие… Инструменты, электронные помощники принятия решения тоже становятся таким важным очень инструментом в жизни доктора, хотя, наверное, все-таки бо́льшую роль сейчас имеет мультидисциплинарный такой подход. Не может один врач знать все от макушки до пятушки с позиции современной медицины, поэтому, когда собирается команда, вот эта команда обладает достаточной полнотой знаний: кто-то специалист в области пульмонологии, кто-то специалист в области кардиологии, кто-то специалист в области медицины критических состояний. И то, что называлось раньше… сейчас называется консилиум, три и больше специалистов разных направлений, — это и есть мультидисциплинарный подход, который, наверное, пока нейронная сеть заменить не может.”

Что касается второй волны коронавирусной инфекции, и есть ли она вообще, то по словам главного врача больницы в Коммунарке: “Начался сезон, типичный сезон для простуд, в этом году, может быть, чуть раньше просто начался. Другое дело, что в этом году к этому сезону одним из значимых, сложных возбудителей добавился коронавирус. Поэтому я бы сейчас не спешил так вот ставить штампы: вторая волна и так далее.

Сезонный прирост есть? — да, безусловно, есть. Удельный вес пациентов с верифицированной инфекцией, вызванной коронавирусом, есть? — да, есть. Но вот говорить, что это вторая волна, я бы пока не спешил. Может быть, мы до нее доживем, а может быть и нет, потому что есть процент переболевших, потому что есть процент принявших участие в вакцинации, есть процент перенесших бессимптомно с иммуноглобулинами (дочка у меня, например, такая). Поэтому очень мы надеемся, что это не будет второй волной.

При этом очень важно подчеркнуть, что для нас стала понятна фокус-группа тяжело болеющих с риском неблагоприятного исхода, — это лица старше 65 лет, это лица с тяжелой сопутствующей патологией, которые очень тяжело переносят. Мне кажется, те мероприятия, в которых мы призываем к ограничению общения именно с этой когортой, хотя это, конечно, психологически не очень просто, непросто отказаться от общения с родителями и оставить какие-то только варианты электронно-виртуальные, но тем не менее, мне кажется, это один из инструментов, чтобы их защитить..