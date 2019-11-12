22 ноября на площадке в переходе между станцией метро «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина» Московского метрополитена состоится открытие фотовыставки «Самарская область. Просто полюбить», основной целью которой является популяризация туристского потенциала Самарской области среди гостей и жителей Москвы, повышение узнаваемости нашего региона. Концепция фотовыставки отражает самые яркие достопримечательные объекты Самарской области, которые так #простополюбить. На фотографиях изображены волжские просторы, многогранная архитектура и величественные святыни земли Самарской.

Выставку украсят 30 фоторабот, дизайн-макет, которых разработан государственным бюджетным учреждением Самарской области «Туристский информационный центр», подведомственным министерству культуры Самарской области.

Это уже второй совместный проект Полномочного представительства Губернатора Самарской области при Президенте Российской Федерации и Правительстве Российской Федерации, департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы и ГУП «Московский метрополитен». Работа выставки продлится до 21 декабря 2019 года, вход свободный. Вход свободный.

Андрей Когтев, вице-губернатор, полномочный представитель Губернатора Самарской области при Президенте РФ и Правительстве РФ:

«Наша задача – показать с помощью фотовыставки природное, культурное и архитектурное наследие, которым обладает Самарская область, раскрыть её современный облик. Конечно, это далеко не всё, чем богат регион, и мы полагаем, что фотопроект вызовет неподдельный интерес к самостоятельному изучению гостями и жителями Москвы ещё неизведанных ими мест Самарской губернии».