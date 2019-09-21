Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова выступила против закрытия ночлежки в поселке Шмитда, более известного, как Запанской. Как рассказали в аппарате обмудсмена, 2 сентября к ним обратился мужчина, который сообщил, что накануне охрана Центра социальной адаптации принудительно заставила его, и еще 14 человек покинуть ночное отделение, так как оно закрывается. В результате 15 бомжей оказались на улице без паспортов, поскольку документы они сдали в отделение по вопросам миграции УМВД России по Самаре для регистрации в Центре.

Потом одного инвалида перевели в круглосуточное отделение, троих направили в аналогичный центр в Тольятти, а остальные отправились в неизвестном направлении. Пожаловавшемуся мужчине пришлось переночевать на улице, так как на железнодорожный вокзал его не пустили. Сотрудники Уполномоченного и министерства социально-демографической и семейной политики помогли вернуть потерпевшему бомжу паспорт и отравили в спецпансионат в Красноармейском районе. А вот что стало с остальными 14 бомжами – неизвестно. В результате Ольга Гальцова написала письмо министру Марине Антимоновой о том, что нарушать права лиц без определенного места жительства недопустимо.

«Закрытие ночного отделения Центра соцадаптации, без обеспечения жизнеустройства всех находившихся в нём граждан, повлекло нарушение их прав, гарантированных государством. Это решение может ухудшить криминогенную обстановку, поскольку не исключена возможность совершения этими лицами правонарушений. В области и, в частности, в Самаре, должны быть социальные учреждения с местами для ночного пребывания лиц, не имеющих определённого места жительства, тем более, что количество таких граждан всё возрастает. Эта тема поднималась на координационном совете уполномоченных по правам человека в ПФО и принято решение обратиться в Правительство РФ с рекомендацией принять меры по повышению социальной защищённости и социализации в обществе лиц без определённого места жительства», – отметила Ольга Гальцова.

С таким мнением не согласен депутат Госдумы Александр Хинштейн. Он предложил Ольге Гальцовой пожить месяц-другой в Запанском. «Легко быть доброй за чужой счёт. Защищая права маргиналов, она почему-то забывает о правах жителей», – пишет в twitter депутат.