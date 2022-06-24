В Самаре продолжают работу летние лагеря. Как в них организован отдых детей – этот вопрос уже традиционно включен в план работы депутатов Думы Самары. Члены комитета по образованию, социальным вопросам, охране здоровья, культуре, молодежной политике, туризму, физической культуре и спорту под председательством Вячеслава Звягинцева вместе с представителями городского департамента образования посетили детский оздоровительно-образовательный центр «Золотая рыбка» и несколько пришкольных лагерей.

Депутаты осмотрели территорию и помещения, проверили медицинские пункты, оценили санитарные условия и безопасность. Вопрос питания детей – под особым вниманием. Члены комитета посетили школьные столовые и, тщательно изучив меню во всех учреждениях и поговорив с работниками, сделали вывод о необходимости обсуждения возможности увеличения бюджетных средств на питание и увеличение количества подаваемых фруктов.

Несомненную важность представляет досуг ребят. В лагерях налажена работа спортивных площадок, действуют кружки по робототехнике, оригами, рисованию и пению, расписан план мероприятий на весь месяц. Однако, в «Золотой рыбке» к этой теме подошли иначе: в дополнение ко всему перечисленному в лагере действуют профильные смены. Сейчас организована медиа-смена, где детей учат взаимодействовать с информацией, знакомят с работой СМИ, приглашая на встречи и мастер-классы профессиональных журналистов.

«В этом году впервые за два года летняя кампания проходит в полном масштабе, без эпидемиологических ограничений. Очень важно адресно проследить за ее работой и вовремя обратить внимание на проблемы», – отметил Вячеслав Звягинцев.

Работу пришкольных лагерей обсудят на рабочем совещании при председателе Думы, где депутаты, в том числе, представят мнения по мониторингу школ в своих округах. В дальнейших планах комитета – в течение лета ознакомиться с опытом работы других оздоровительных центров, и подвести итоги летней кампании.

Также члены комитета решили отметить лучшие учреждения, поощрив наградами Думы руководителей и сотрудников различных категорий – воспитателей, поваров, медработников.