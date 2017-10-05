В сливочном масле производства "Алев" вновь обнаружен растительный жир2017-10-03 15:54
Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора в рамках исполнения плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Самарской области были отобраны и направлены для исследования в ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора» пробы молочной продукции – масло сливочное «Крестьянское» 72,5% «Выбор хозяйки» «Кошкинское» производства АО «Алев» (Самарская область).
По результатам проведенных лабораторных исследований выявлено несоответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по кислотно-жировому составу.
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