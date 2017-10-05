Сотрудниками отдела государственного ветеринарного надзора в рамках исполнения плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов на территории Самарской области были отобраны и направлены для исследования в ФГБУ «Самарский референтный центр Россельхознадзора» пробы молочной продукции – масло сливочное «Крестьянское» 72,5% «Выбор хозяйки» «Кошкинское» производства АО «Алев» (Самарская область).

По результатам проведенных лабораторных исследований выявлено несоответствие продукции требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» по кислотно-жировому составу.

По результатам исследований, проводятся мероприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства.