Эксперты рассказали, где в России самый доступный маникюр

Самый доступный по стоимости маникюр — в Москве и Санкт-Петербурге, самый дорогой — в Воронеже и Омске. Об этом говорит исследование, проведенное аналитиками онлайн-сервиса для поиска специалистов Профи.

Эксперты компании изучили стоимость маникюра в российских городах-миллионниках и сравнили её со средней заработной платой в городе.

Первое место по доступности маникюра заняла Москва. Среднемесячная чистая зарплата в первом полугодии 2022 года, согласно данным (https://riarating.ru/infografika/20220926/630230247.html) агентства РИА Рейтинг, составила в столице 128 300 рублей. Средняя стоимость маникюра на сервисе Профи — 1700 рублей. Таким образом, москвичи могут позволить себе 75 процедур по уходу за ногтями в месяц.

Также в пятерку лидеров по доступности маникюра вошли Санкт-Петербург (56 процедур/мес), Екатеринбург (46 процедур/мес), Краснодар (45 процедур/мес) и Казань (45 процедур/мес).

Самым дорогим относительно средней зарплаты в городах-миллионниках оказался маникюр в Омске. На зарплату 46 000 рублей маникюр за 1200 рублей можно сделать только 38 раз.

Индекс маникюра по городам

Профи — крупнейший в России маркетплейс услуг. Запущен Егором Руди и Сергеем Кузнецовым в 2014 году при объединении семи проектов по поиску профессионалов. В базе Профи более 10 миллионов клиентов и 2,3 миллиона специалистов разных профессий. Каждый день пользователи сервиса оставляют порядка 20 тысяч заказов.

В 2019 году Профи занял 12-е место в рейтинге «20 самых дорогих компаний Рунета», опубликованном журналом Forbes. В 2020 и 2021 годах Профи также вошёл в рейтинги журнала Forbes, но уже в составе Eruditor Group.