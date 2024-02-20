В Самаре своевременно стартовали работы в рамках масштабного ремонта улично-дорожной сети по национальному проекту “Безопасные качественные дороги”. Напомним, в ночь с 1 на 2 апреля начали обновлять трамвайное межпутье на улице Алма-Атинской, на шести перекрестках в границах улиц Республиканской и Олимпийской. А затем специалисты подрядной организации продолжат ремонт – на участке он затронет инженерные коммуникации и проезжую часть по всей ее ширине. Также специалисты вышли на улицу Чернореченскую, где от улицы Спортивной до улицы Владимирской предусмотрено комплексное благоустройство. Пока же ведется опиловка деревьев, в дальнейшем предстоят работы по устройству парковочных пространств, тротуаров, нового покрытия. На следующей неделе планируется начать подготовительные работы на улице Куйбышева, где от улицы Венцека до улицы Вилоновской ремонт также произведут комплексно.

Всего в 2024 году в ходе реализации дорожного нацпроекта приведут в нормативное состояние 21 объект совокупной протяженностью 26,11 км: методом больших «карт» – 18 объектов, комплексно – 3 улицы.

Все участки обозначаются брендированными щитами. Они с желтым фоном, символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; изготовлены в соответствии с ГОСТом.

«Конструкции необходимы, прежде всего, для информирования горожан о запланированных работах. Установка щитов – обязательное требование к подрядчикам, обозначенное в муниципальных контрактах. Такие конструкции удобны не только для автомобилистов, но и для всех местных жителей, рядом с домами которых развернутся работы. Владение информацией поможет горожанам предусмотреть ряд нюансов: например, на какой территории лучше припарковать свои автомобили или как объехать участок, – сообщил заместитель руководителя Управления развития, реконструкции и ремонта Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г. о. Самара Сергей Панфёров. – Основные данные об участке, заказчике, подрядчике, сроках ремонта – в открытом доступе, на щитах. Более того, указывается лицо, ответственное за производство работ, и номер телефона, чтобы при возникновении тех или иных вопросов можно было сразу связаться с представителем подрядной организации, озвучить пожелания, внести предложения и замечания. В прошлые годы горожане пользовались такой возможностью. И для нас важно поддерживать обратную связь с населением, чтобы оперативно принимать необходимые меры».

К середине текущей недели один из подрядчиков, который в рамках дорожного нацпроекта отремонтирует 7 объектов, полностью справился с установкой информационных конструкций. Аналогичную задачу продолжает выполнять вторая подрядная организация, у которой согласно муниципальному контракту 14 вверенных объектов.

На объекты сотрудники подрядных организаций выезжают, заручившись помощью спецтехники. Рабочие следят за тем, чтобы конструкции были установлены надежно.

«Установка щитов организована ежедневно. Например, сегодня мы занимаемся монтажными работами на Зубчаниновском шоссе, улицах Елизарова и Алма-Атинской. В соответствии с требованиями по одному щиту размещаем в начале и в конце каждого участка, запланированного к ремонту по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – рассказал Жора Чорбаджян, мастер строительно-монтажных работ подрядной организации – ООО «АВС».

Отметим, что в первую очередь будут обновлять дороги с наиболее значительными разрушениями, при этом с интенсивным движением, маршрутами общественного транспорта, а также участки, ведущие к объектам социальной инфраструктуры и местам притяжения горожан (общественным пространствам, знаковым локациям и т. п.).

Ремонт дорожного покрытия «увязан» с графиками работ ресурсоснабжающих организаций. Планы согласовываются, чтобы сначала были приведены в порядок трубопроводы и другие элементы подземных инженерных коммуникаций, и только потом велось устройство нового дорожного полотна. В дальнейшем это позволит минимизировать вероятность вскрытия уже обновленного покрытия. Напомним также, что такой практики профильные службы придерживаются в течение всего периода реализации дорожного нацпроекта (уже более 5 лет).

К настоящему времени в целом с монтажом информационных щитов на объектах улично-дорожной сети справились на 60%.

К концу дорожно-строительного сезона, после приемки той или иной дороги в эксплуатацию, щиты с желтым фоном демонтируют и на этих же локациях смонтируют щиты с белым фоном, которые проинформируют жителей и гостей города о завершении ремонта на средства нацпроекта.