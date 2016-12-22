24 декабря «Рождественский караван Coca-Cola» приедет в Самару, чтобы подарить праздник детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и поздравить жителей города с наступающим Новым годом.

В Самаре волонтеры компании, путешествующие на сказочных грузовиках Coca-Cola, посетят детский центр «Ровесник», где ребята вместе с Санта-Клаусами примут участие в веселых конкурсах и мастер-классе по фотографии, ведь фотография – это одна из возможностей запечатлеть счастливые моменты в кругу друзей.

Маршрут «Рождественского каравана Coca-Cola» пройдет по главным улицам города. На остановках Санта-Клаусы устроят новогоднюю феерию для жителей Самары, организуют игры и веселые викторины. Первой остановкой украшенных лампочками новогодних грузовиков станет районная елка Октябрьского района на ул. Ново-Садовой (около 16.30); далее кортеж проследует на площадь Куйбышева. Ближе к 19.00 караван заедет на праздничные мероприятия в парк «Дружбы», где Администрация внутригородского Советского района подготовила веселую программу для жителей и специально приглашенных детей из социальных центров. Около 20.00 «Рождественский караван» можно будет увидеть на площади Кирова.

График движения «Рождественского каравана» может быть изменен в связи с погодными условиями, дорожной ситуацией и другими непредвиденными обстоятельствами. Маршрут по Самаре можно будет отследить в реальном времени на карте на сайте www.coca-cola.ru/caravan

В этом году большое путешествие «Рождественского каравана Coca-Cola» по стране началось 10 декабря и продлится до 13 января 2017 года. В пути красные грузовики сделают более 150 остановок в социальных учреждениях и на городских елках в 65 городах России – от Санкт-Петербурга до Владивостока.

«Рождественский караван» – это ежегодная кульминация масштабной социальной программы Coca-Cola Россия и одна из самых известных долгосрочных кампаний в области корпоративной социальной ответственности. Это проект, призванный подарить немного волшебства, заботы и теплоты тем, кто в них нуждается. Это добрая история о том, как волонтеры, путешествующие на красных грузовиках, привозят праздник на социальные ёлки, проводят мастер-классы и профориентационные занятия для воспитанников школ-интернатов, приезжают на благотворительные мероприятия партнерских организаций и фондов.

«Каждый год «Рождественский караван» отправляется в большое путешествие по России, чтобы подарить праздник детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Прибытия фирменных красных грузовиков ждут во всех городах России, но не меньше ждут его и сотрудники Coca-Cola Россия: это еще одна возможность сделать доброе дело и помочь ребятам поверить в мечту», – отмечает Евгений Сухов, региональный менеджер по внешним связям и коммуникациям Coca-Cola HBC Россия.